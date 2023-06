ALas845: Condena a José Rubén Zamora a 6 años de prisión

En el espacio de análisis de #ALas845 el pasado miércoles 15 de junio, se abordó la condena a José Rubén Zamora por lavado de dinero.

Ese día el periodista fue sentenciado a 6 años de prisión por el delito de lavado de dinero, mientras el tribunal no acreditó los delitos de tráfico de influencias y chantaje. Denis Cuesy, abogado penalista; y Conrado Reyes, constitucionalista, analizaron las implicaciones de esta condena.

Para Cuesy, la condena solo es el primer paso de un proceso más largo y explicó las fases que vienen a continuación en el caso del periodista. El abogado no dejó de criticar la declaración de Zamora sobre acudir a la CIDH para alegar que se violaron sus derechos durante el proceso.

“Esto es solo el inicio de un gran proceso. Cuando es la primera vez que una persona delinque, se tiene costumbre de imponer una pena menor. Salvo que existan circunstancias agravantes, como un funcionario público en funciones. Después de la apelación especial que se tardará un año, vendrá un recurso de casación y luego de ir a la CC. Me parece irrisorio que Zamora diga que llevará al caso a la CIDH, porque no demostró qué se hizo ese dinero. Esto no será avalado en esa corte. El abogado le mintió de que podía ir a la CIDH. Existe una prueba de que los billetes son reales”, dijo.

Reyes se marcó en esta línea, al aseverar que la lectura de la sentencia que se realizará en los próximos días podrá revelar la apertura de procesos legales contra personas que fueron nombradas durante el juicio.

“Siempre la persona que delinque que no es sancionado, busca su reiteración. Y este personaje (Zamora) por 15 años hizo acciones para extorsionar. El MP debe invitar a personas para que entreguen los medios de prueba para probar las extorsiones. Hay que recordar que la directora financiera de este medio, aceptó el modus operandi. El 21 de junio será la lectura de la sentencia. A ver cuántas personas podrán ser procesadas por las declaraciones que se dieron en el debate”, enfatizó el profesional del derecho.

Cuesy por su lado también justificó la petición inicial del ente investigador de 40 años de prisión para Zamora, resaltando la “peligrosidad” que ostenta.

“Se pedían los 40 años por la peligrosidad de que en las nobles páginas de su medio de comunicación, condenara y difamara a personas que ni siquiera conocía”, añadió.

Reyes resaltó que la condena sienta un “precedente” que debe “valorarse”.

“Grandes empresas de medios fueron desapareciendo pero por las nuevas tecnologías. Pero ahora el cierre de ese medio se da porque se tuvo el valor de una persona de presentar las pruebas. Esta clase de precedentes se deben valorar. Cuestan que se den pero hay que esperar que se continúen”, aseguró.

Vea la entrevista completa: