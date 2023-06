Aplazan audiencia de Alvarizaes para agosto

Para este lunes se tenía previsto realizar un nuevo intento para llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia y conocer si el ex alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes y su ex comunicador social, Luisiño Sanchez, debían o no enfrentar juicio por cargos de campaña negra realizada en el año 2019 en contra del actual alcalde de la localidad, Sebastian Siero.

Sin embargo, la audiencia una vez más se suspendió pues nuevamente uno de los abogados presentó excusa y no se presentó a la audiencia.

Esta vez la juez b, del juzgado quinto pluripersonal de primera instancia penal, decidió aplazar la audiencia hasta el próximo 23 de agosto, para que así ambos señalados solventen su situación legal.

En este caso, el Ministerio Público señala al ex alcalde de haber contratado una empresa para generar campaña negra contra Siero, la cual fue pagada con fondos de la municipalidad y que la misma quedó plasmada en los informes entregados a la comuna por parte de la empresa contratada.

Por: Sergio Osegueda