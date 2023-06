Los nuevos rostros en el Congreso de la República

La elección de los diputados al Congreso de la República traerá consigo la renovación de sus integrantes, donde al menos el 65 por ciento, llegaran por primera vez al hemiciclo.

Entre los que llaman la atención son los ex ministros Julio Héctora Estrada, quien fue titular de la cartera de Finanzas y Sandra Jovel, ex canciller quienes lograron los votos suficientes para llegar al organismo legislativo.

De los ex funcionarios que también alcanzaron una curul, se encuentra el ex sub secretario de comunicación social de la presidencia, Víctor Valenzuela y el ex director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, así como el aún alcalde de Salcajá, Quetzaltengo, Rolando Miguel ovalle.

Entre los rostros nuevos, los que figuran o han llamado más la atención es la integración de las hijas de la candidata presidencial Sandra Torres, Nadia y Lourdes de León Torres, que aunque fueron propuestas por agrupaciones políticas diferentes, ambas lograron los votos de la población para ocupar un escaño en el parlamento.

Así también existen personajes que aún no teniendo una carrera política lograron la aprobación de los votantes, siendo el hijo del pastor Sergio Enriquez, Sergio Enriquez Garzaro quien logra su puesto dentro del congreso, Ronalth Ochaeta, ex director de la Oficinal de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y Jhonathan Menkos, analista económico y ex candidato a la vicepresidencia cuando intentó postularse con la ex fiscal Thelma Aldana.

Son un total de 120 diputados nuevos que ingresaran al Congreso, quienes tendrán en sus manos importantes decisiones, entre estas la elección de la Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelación, que es la tarea pendiente de la actual legislatura y que desde 2019 no se ha realizado.

Por: Sergio Osegueda