Destino2024: Así fue la entrevista a Sandra Torres antes de las elecciones

La candidata presidencial del partido UNE, Sandra Torres, expuso sus planes de gobierno y se refirió a los resultados de encuestas recientes, en el programa de análisis electoral #Destino2024.

Critica sondeos de medios

Torres indicó que en el muestreo que han realizado desde la agrupación política, ella se ubica como la ganadora y criticó a las recientemente publicadas por dos medios escritos que ubican en el primer lugar a Carlos Pineda.

“Una encuesta tiene que tomar el padrón electoral, que sitúa a más electores mujeres. Fue el primer sesgo que identifiqué de esta encuesta de un medio impreso. Pero nuestras encuestas me sitúan a mi como la ganadora”, indicó.

La presidenciable dijo que en los resultados de las encuestas internas de la UNE, Pineda es segundo, seguido de Edmond Mulet, Zury Ríos y otros candidatos “chiquitos”, sin indicar las posiciones específicas. Añadió que el candidato de Prosperidad Ciudadana aparece en segundo lugar, solo en algunos departamentos. A su criterio, la presidenciable de la coalición Valor-Unionista, Zury Ríos, ya está descartada.

“Zury Ríos ya no es competencia porque se cayó en las encuestas. Hay una gran diferencia de tener experiencia y saber gobernar. Esa es mi diferencia con Carlos Pineda y los otros candidatos. Guatemala no necesita improvisar, no es una finca y no somos empleados de un finquero”, resaltó, recordando su trabajo como primera dama y los programas sociales que impulsó.

Propuestas contra el tránsito

En sus planes de trabajo para descongestionar el tránsito en la ciudad capital, la candidata dijo que se trataba de un asunto específico de las Municipalidades.

“El transporte es una responsabilidad municipal. No es solo por la cantidad de vehículos, sino por la falta de transporte público. El Transmetro no es suficiente. Una de las soluciones, podría ser cambiar los horarios para que los centros educativos, el sector público y otros, comiencen actividades en horarios diferentes, por ejemplo”, explicó.

A ello agregó que con el candidato a la alcaldía para la Municipalidad de Guatemala, Antonio Coro, se proponen calles de segundo nivel y otros proyectos de infraestructura.

“Proponemos 4 carriles de puerto a puerto. Además el anillo departamental o metropolitano para que el tráfico pesado no tenga que pasar por la capital. No tenemos vías alternas cuando ocurre algo en una ruta importante”, agregó.

Aplicará ideas de Bukele

Entre otros objetivos, Torres señaló que se propone retomar el control de las cárceles pues existe una componenda entre funcionarios con delincuentes que extorsionan con total libertad al tener acceso a las comunicaciones. Para ello, no escondió su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“Para la delincuencia voy a implementar las mismas estrategias del Presidente Bukele. Haremos convenios. Voy a sacar al Ejército a las calles con la PNC, que será dignificada con un nuevo modelo. Las cárceles las voy a militarizar. Soy una persona pragmática que busca resultados”, enfatizó.

Continuará con asistencia a sectores

La candidata seguirá con la asistencia a grupos de la población, pues “el Gobierno tiene que tener compensadores sociales”, declaró. Entre estos, propone la exoneración del IVA a 10 productos; como el arroz, la harina, el maíz y otros de la canasta básica.

“De los programas sociales, me da mucho gusto que están copiando lo bueno. Todos funcionaron porque eran evaluados constantemente. El programa de transferencias condicionadas, Mi Familia Progresa, permitió que regresaran los niños a la escuela y sacó de la pobreza extrema al 2% de la población”, explicó.

También propone créditos rápidos en 24 horas para emprendedores y becas para jóvenes; e instaurar el idioma inglés obligatorio en todas los centros educativos públicos. Pero no olvidó que deberá impulsar leyes en el Congreso.

“En 100 días buscamos aprobar una agenda legislativa. Una de ellas, es modificar la ley de alianzas público-privadas para que no tenga que pasar todo por el Congreso”, aseguró.

