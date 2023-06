Varias agrupaciones políticas desaparecerán tras resultados

La ley electoral y de partidos políticos establece que si después de un proceso de elecciones, un partido político no logra al menos el 5% de los votos en la elección presidencial o no logra si quiera un escaño en el congreso de la república, dicha agrupación deberá desaparecer.

Para este 2023, históricamente, 28 agrupaciones políticas lucharon por un cargo de elección popular, pero este mismo número hace que los votos se dispersaran entre las agrupaciones, generando que no todas tuvieran la mayoría requerida, por lo que de igual forma, 10 partidos desaparecerán.

El primero de estos que ha llamado la atención, es el Partido de Avanzada Nacional, PAN, que después de 34 años de vigencia dejará de existir. Nació para las elecciones de 1989, llevando a Alvaro Arzú como alcalde de la ciudad en dichas elecciones, su punto álgido, llegó en 1996 cuando llevó a Arzú a la presidencia, en 1999, llevo a Oscar Berger a una segunda vuelta, pero desde entonces, su cantidad de diputados fue bajando hasta que en este 2023, no presentó ningún candidato a la presidencia y en diputaciones, solamente alcazó un 0,8 por ciento en el listado nacional y un 2.3% en distrito central, siendo los porcentajes mas altos registrados.

Otro partido que aunque tuvo su momento fuerte en la política nacional ahora pasara a la historia es el partido FCN Nación, que inicio su funcionamiento en 2008 y tras 15 años de vida política desaparecerá. Alcanzó popularidad en el año 2015, donde llevaron a la presidencia Jimmy Morales, sin embargo después de esto, únicamente alcanzaron 3 diputaciones, hasta que en 2023, solamente obtuvieron el 0.3% de la elección presidencial

La elección del año 2015 trajo consigo dos nuevas agrupaciones, Humanista y Movimiento Para La Liberación de los Pueblos, en la misma lograron ingresar diputados al congreso lo que le permitió seguir vigentes, sin embargo para este 2023, no solamente no ingresaron diputados sino que uno no logró postular candidato a la presidencia y el otro solamente alcanzó el 0.5% de los votos, por lo que ambas agrupaciones desaparecerán.

Estas elecciones nos trajeron consigo 9 partidos nuevos de los cuales solo 3 lograron ingresar diputados al congreso de la república, los demás no fueron del favoritismo del electorado, siendo estos Partido de Integración Nacional PIN, que obtuvo 01.% de votos, Partido Repúblicano que alcanzó 0.5% de votos, Unión Repúblicana con 0.7%, Mi Familia con 0.8%, Partido Popular Guatemalteco que no postulo candidato a la presidencia y no alcanzó diputaciones solamente la alcaldía de Mixco y el partido Podemos que no logro diputaciones y su candidato a la presidencia no fue inscrito.

A estos grupos que no cumplieron con los requisitos se debe sumar la situación del partido de oportunidades y desarrollo Poder, y Prosperidad Ciudadana, que tras quedar fuera de la elección, se analiza su continuidad por los problemas jurídico legales que estos registraron a lo largo del proceso.

Finalmente, los partidos que desaparecen después de la elección 2023 son: PAN, FCN Nación, Humanista, Movimiento Para la Liberación de Los Pueblos, PIN, Republicano, Unión Republicana, Mi Familia, Partido Popular Guatemalteco, Podemos y pendiente de conocer su situación legal Poder y Prosperidad Ciudadana.

Redacción: Sergio Osegueda