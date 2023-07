Ciudades estadounidenses celebrarán con drones el 4 de julio por temor a incendios

La amenaza de incendios y la preocupación por el medio ambiente han llevado a algunas ciudades estadounidenses a renunciar este año a los tradicionales fuegos artificiales del 4 de julio en favor de llamativos espectáculos de luz con drones.

Salt Lake City (Utah) probó este sábado esta forma alternativa de celebrar el Día de la Independencia con el primer espectáculo de drones de su historia.

La alcaldesa de la ciudad, Erin Mendenhall, dijo en un comunicado de prensa que el nuevo formato suponía un esfuerzo para minimizar el “alto peligro de incendios” de la zona y para disminuir los problemas de calidad del aire causados por la pirotecnia.

“A medida que suben las temperaturas y aumenta el peligro de incendios, debemos ser conscientes tanto de la calidad de nuestro aire como de la posibilidad de que se produzcan incendios forestales”, declaró Mendenhall en el comunicado.

Westside! Looking for weekend plans? ❤️🤍💙Well, @slcgov has you covered! Join us for the Independence Day Drone Show on Saturday, July 1 at 8 p.m. at Jordan Park. pic.twitter.com/6zWmImaba7

— Salt Lake City Council (@slcCouncil) June 30, 2023