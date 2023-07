Sala resuelve 4 años después que Samuel Morales debe ser juzgado por lavado

Cuatro años después de que fue juzgado por el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal, la Sala Tercera de Apelaciones emite resolución en la que se ordena que Samuel Morales Cabrera debía ser juzgado por lavado de dinero en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Este miércoles se dio a conocer una resolución que hace 15 días fue emitida por la Sala Tercera de Apelaciones, en la cual da cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema de Justica en el año 2022, cuando otorgó un amparo al Ministerio Público para que revocara el sobreseimiento que en el año 2017 fue dictado a favor de Samuel Morales Cabrera, por el delito de lavado de dinero.

En dicha resolución, la Sala Ordena que Morales debe enfrentar juicio por este delito y por lo tanto se le deben retornar ya sean medidas sustitutivas o una prisión preventiva mientras se dilucida el proceso.

No obstante, en 2019, el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal, rechazó recursos de Morales, quien en aquel momento intento detener el juicio aduciendo que por ese mismo amparo no se podía determinar de que forma se debía de juzgar, pero los jueces decidieron que si lo juzgarían por el deleito de lavado de dinero. En su sentencia, los jueces indicaron que no había evidencia de dichos ilícitos por lo que lo absolvió de este.

Esta sentencia emitida hace 4 años ya causó firmeza, por lo que la apelación recién otorgada por la sala en junio pasado, queda sin materia alguna, pues Morales ya fue juzgado con anterioridad y puesto en libertad.

Por Sergio Osegueda