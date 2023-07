Fredy Orellana rechaza recusación del partido Movimiento Semilla

El juez Fredy Orellana rechazó la recusación que el partido Movimiento Semilla interpuso en su contra asegurando que estos no son parte del proceso.

El Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal notificó este jueves a la agrupación política Movimiento Semilla que la recusación interpuesta en contra del juez Fredy Orellana fue rechazada.

Según se indica en la resolución, Orellana no aceptó la misma pues el partido no es parte del proceso penal que se lleva en dicha judicatura y por lo tanto no procede a conocer su reclamo, por tal situación la recusación no puede ser elevada a una Sala de Apelaciones para que estos decidieran si el juez podía o no seguir conociendo el caso.

Con esta decisión, Orellana continúa conociendo el proceso y continúa facultado para girar ordenes según lo que considere a petición del Ministerio Público.

No obstante, aunque en dicha resolución se indica que el partido movimiento semilla no es parte del proceso, el pasado viernes, el juzgador rechazó un recurso de reposición al mismo partido, indicando que sus alegatos no tenían sustento para provocar que se revocara la orden de suspensión en contra de la agrupación política ni para revocar las ordenes de captura giradas la semana pasada.

Al consultar sobre el porque en un recurso si se admitió al partido y en otro no, la judicatura explicó que en el caso de la reposición, la decisión de suspender al partido si les afectaba directamente, mientras que en el caso de la recusación que buscaba separar al juzgador, solamente se procesa a personas individuales y no al partido como tal.

Por Sergio Osegueda