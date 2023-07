Así sigue el proceso judicial por pintas en el Congreso

Para este lunes se tenía previsto que la Sala Primera de Apelaciones del ramo Penal conociera una recusación que la defensa de Nanci Cinto planteó en contra del Tribunal Quinto de Sentencia Penal a quien señalo de no ser imparcial y de tener interés en el caso donde se le acusa de daños al patrimonio tras realizar pintas en las instalaciones del Congreso de la República.

Sin embargo la audiencia no se llevo a cabo, pues se le informó a los magistrados que Cinto tiene a su favor un amparo provisional dado por la Sala Tercera de Apelaciones en donde se ordena al juzgado duodécimo pluripersonal de primera instancia penal, repetir la audiencia de etapa intermedia y determinar si realmente esta debe o no enfrentar juicio, por lo que no estaría presente ante el tribunal quinto, por lo que la recusación fue retirada.

Con esta decisión, se indica que únicamente la segunda coimputada en el proceso, Dulce Archila deberá dilucidad su situación legal ante el tribunal, a donde deberán retornar el expediente para que estos fijen una fecha y pueda así resolver su situación legal.