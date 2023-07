CC ordena suspender en definitiva trámite de amparo a Acisclo Valladares Urruela

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han ordenado a la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo que suspenda en definitiva el trámite de un amparo solicitado por la defensa del ex ministro de economía Acisclo Valladares Urruela.

En dicho amparo, el padre del ex funcionario quien funge como su abogado, solicitaba una falta de acción contra el Ministerio Público y una excepción de incompetencia contra el juzgado de mayor riesgo D, con la finalidad de que el caso Construcción y Corrupción, en donde implican a Valladares, dejara de ser conocido en este lugar y fuera llevado a un juzgado ordinario.

No obstante, desde el momento el que el defensor solicitó esto, tanto el juzgado como la sala fueron enfáticos en decir que no se podía acceder a la petición, pues para que esto pudiera suceder, el señalado debe estar presente en las audiencias, sin embargo desde 2020, Valladares Urruela dejó el país y desde entonces este no se ha presentado a solventar su situación legal, por lo que fue declarado en rebeldía.

A criterio del Tribunal Constitucional, ya que la ley es clara en decir que el acusado debe estar presente, el amparo solicitado es improcedente y por tal razón deben suspender el trámite de dicha acción.

