¡Remontada! Messi guía al Inter Miami a los cuartos de final de Leagues Cup

Lionel Messi avanzó de los octavos de final de la Leagues Cup este domingo ante el FC Dallas. Los de Texas estuvieron adelante la mayoría de veces en el marcador, pero Messi sacó su magia para empatar a 4 goles y forzar a los penales que llevaron a su club a los cuartos de final de la competición.

El Inter alineó al inicio con Callender, Yedlin, Kryvtsov, Miller, Alba, Busquets, Arroyo, Gómez, Taylor, Martínez y Messi.

El FC Dallas, por su lado, con Paes, Tafari, Ibeagha, Jesús, Farfan, Quignon, Lletget, Kamungo, Obrian, Ferreira y Velazco.

Messi anotó el primer tanto a los 7 minutos de comenzado el partido, dando una ventaja invaluable a su equipo en la primera etapa. La asistencia fue de otro de sus compañeros de toda la vida, Jordi Alba.

7' | Jordi ➡️ Messi to put us on the board early in the match 👏👏#DALvMIA | 0-1 | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

Pero a los 37 minutos, el argentino Facundo Quignón empató las acciones para el FC Dallas en el Estadio Toyota; y cerca del final del primer tiempo, Bernard Kamungo le dio vuelta al marcador para irse con la ventaja al entretiempo.

BERNARD. KAMUNGO. A 2-1 lead for @FCDallas and a moment the 21-year-old will never forget. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/pSBmFVZGBc — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

Para el segundo tiempo, ambos cuadros entraron con ímpetu para buscar más anotaciones, por lo que luego de grandes fallos para definir, Alan Velasco anotó el 3-1 para los locales en un tiro libre a los 62 minutos.

Tres minutos después, Benjamin Cremaschi anotó el segundo para el Inter ante otra asistencia de Alba, para el 3-2. Pero el descuento no duró mucho, pues en otro letal contragolpe Robert Taylor agrandó el marcador con un autogol, dando el 4-2.

Tuvo que llegar hasta los 80 minutos para que en un tiro libre de Messi, Marco Farfán anotara en su propia valla con la cabeza para el 4-3. El argentino se creció y a los 84 minutos anotó el empate 4-4 en un golazo de tiro libre. Fue su tercer doblete consecutivo en el torneo.

En la definición por penales, Paxton Pomykal fue quien erró para Dallas y sentenció su eliminación.

Ahora el Inter espera al ganador de la llave entre Charlotte FC y Houston Dynamo que juegan este lunes 7 de agosto.