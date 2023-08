Giuliani lucha contra enormes cuentas legales después de defender a Trump

El exalcalde de la ciudad de Nueva York dijo en la corte este lunes que los atolladeros legales lo han dejado efectivamente sin efectivo. Incluso parece haber respondido a parte de la escasez de dinero al poner a la venta un apartamento de 3 habitaciones en Manhattan que posee por US$ 6,5 millones.

Sin incluir los honorarios legales estándar, Giuliani enfrenta casi US$ 90.000 en sanciones de un juez en un caso de difamación, una tarifa mensual de US$ 20.000 a una empresa para alojar sus registros electrónicos, US$ 15.000 o más por una búsqueda de sus registros e incluso una sentencia de US$ 57.000 contra su empresa por facturas telefónicas impagas.

Si bien en la corte se negó a proporcionar detalles de su estado financiero, sus abogados escribieron esta semana que “producir un informe financiero detallado solo tiene la intención de avergonzar al señor Giuliani y llamar la atención sobre sus desgracias”.

Es probable que la situación financiera de Giuliani se vuelva aún más difícil de manejar en los próximos días. Se enfrenta a decisiones judiciales potencialmente peligrosas en su contra en dos demandas por difamación de las elecciones de 2020 tan pronto como esta semana.

Si bien los honorarios de los abogados de Giuliani no han sido pagados directamente por el comité de acción política de Trump, el PAC de Trump pagó más de US$ 300.000 en mayo a una empresa que maneja los registros archivados de Giuliani para la preservación de evidencia en casos judiciales, según registros federales de financiamiento de campañas y documentos judiciales.

“Está teniendo dificultades financieras”, dijeron los abogados de Giuliani en una presentación de este mes en un caso civil de difamación presentado por dos trabajadores electorales de Georgia en su contra. “Giuliani necesita más tiempo para pagar los honorarios de los abogados y le gustaría tener la oportunidad de solicitar una prórroga del Tribunal”.

Giuliani enfrenta procedimientos de inhabilitación en Washington y Nueva York. Su licencia de abogado ya está suspendida, una situación que, según sus abogados, le dificulta ganar dinero aún más. Y se enfrenta a una demanda personal de un exempleado presentada en mayo, que está impugnando.

Los cargos penales que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, presentó contra Trump, Giuliani y otras 17 personas sin duda se sumarán a las deudas legales del exalcalde.

Ese enjuiciamiento es independiente de la investigación de interferencia electoral federal que se cierne sobre Giuliani. Es el “coconspirador 1” en la acusación del fiscal especial Jack Smith contra Trump relacionada con los esfuerzos para anular las elecciones de 2020. Si bien no ha sido acusado, los fiscales continúan investigando, incluso hablando con el aliado de Giuliani, Bernie Kerik, sobre lo que hizo Giuliani para demostrar que Trump realmente ganó las elecciones, entre otras cosas, dijo el abogado de Kerik a CNN.

Robert Costello, abogado de Giuliani, se negó a comentar para esta historia.

Tras su acusación en Georgia, el asesor político de Giuliani, Ted Goodman, emitió un comunicado calificando el caso como “una afrenta a la democracia estadounidense”.