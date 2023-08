CC mantiene decisión de no ordenar captura contra Mario Estrada

Los magistrados de la corte de constitucionalidad rechazaron una apelación presentada por el Ministerio Público con el cual pretendían revertir una decisión en la cual se les negó la petición de girar orden de captura contra el ex candidato presidencial Mario Estrada Orellana.

Según se ha conocido, la Fiscalía de delitos contra la vida, solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo C se girará la orden de aprensión contra Estrada, luego de que en un hecho criminal se encontrara un arma de fuego que esta vinculada al ex candidato, por lo que se pidió que se ordenara su captura por el delito de encubrimiento propio.

Sin embargo, la juez Silvia de Léon rechazó la petición pues se argumentó que el Ministerio Público no presentó suficientes argumentos como para determinar que existe el indicio de que el arma esta vinculada a Estrada, y por lo no tanto no giró la orden.

De acuerdo a lo resuelto por la Corte, tanto lo indicado por la juzgadora, como por la Sala de Apelación y la propia Corte Suprema de Justicia, ha sido dado conforme a derecho, por lo que no procede acceder a la petición de la fiscalía para obtener el amparo provisional y así revertir la decisión.

Por lo que de momento, la fiscalía deberá continuar con la investigación hasta determinar si hay más indicios que podrían vincular a Estrada en el hecho.

Por: Sergio Osegueda