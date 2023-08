Otto Pérez Molina podría salir de prisión si el juzgado accede a la petición

Ex presidente Otto Pérez Molina solicita al Juzgado de Mayor Riesgo B la posibilidad de obtener medida sustitutiva dentro del caso Cooptación del Estado. Defensa solicita que si se le otorga no se le imponga una caución económica ya que no cuenta con dinero para pagarla.

El Juzgado de Mayor Riesgo B otorga medida sustitutiva a ex presidente Otto Pérez Molina , otorga medida sustitutiva a ex presidente Otto Pérez Molina dentro de caso Cooptación Del Estado. Juez Eva Recinos impone una medida sustitutiva de Q300 mil.