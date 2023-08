ALas845: MP presenta solicitud de antejuicio contra 3 magistrados del TSE

En el espacio de análisis de ALas845 se conversó sobre la solicitud de antejuicio que presentó el MP contra 3 magistrados del TSE.

La petición de retirarles la inmunidad, se deriva de haber avalado la inscripción de Manuel Baldizón cuando éste no tenía los requerimientos de idoneidad al ser un exconvicto. Al final el político no fue inscrito para las pasadas elecciones tras resolución de la Corte de Constitucionalidad.

En la discusión participaron el abogado y analista, Laureano López; y Pedro Cruz de la entidad “Primero Guatemala”.

Al inicio Cruz criticó al MP por emplear la denuncia que presentó varios meses atrás, ante la amenaza de que Baldizón fuera inscrito como candidato.

“No es la primera vez que como Primero Guatemala estamos tras la depuración de listados. No es nuevo y directamente contra Baldizón. Habíamos estado analizando los perfiles y con Portillo también habíamos solicitado. Cuando vimos que avalaron a Baldizón pusimos una acción legítima de lucha contra la corrupción. Que el MP dando patadas de ahogado esté instrumentalizando ahora esta acción, no se vale. Está mal utilizando recursos que debieron proceder en su momento”, dijo.

López reprochó al MP no buscar el “bien común” como manda la Constitución.

El ordenar que se inscriba luego que el Registrador diga que no, es reprochable. El MP tiene una función propia, que es la consecución del bien común, que no lo haría en este momento cuando la población está en zozobra si procederá el proceso electoral. No se obtiene una paz social”, lamentó.

Según Cruz, señaló además los tiempos desiguales en que corren algunos procesos judiciales.

“Creo que le hizo falta mucho al MP que se está poniendo de alfombra de ciertos personajes ligados a la corrupción. Es preocupante como se aplicó la selectividad de candidatos. Veo con preocupación la selectividad del MP. En algunas ocasiones los procesos judiciales son rápidos y en otros lentos”, aseguró.

Vea el análisis completo: