Supervivientes del terremoto de Marruecos están abandonados a su suerte

Ahora están enterrados bajo los escombros de su hotel, en las afueras de lo que queda del pueblo.

El edificio se derrumbó parcialmente tras el fuerte terremoto que sacudió Moulay Brahim el pasado 8 de septiembre por la noche. El epicentro del terremoto, de magnitud 6,8, se situó cerca del pueblo, situado a unas dos horas al suroeste de Marrakech.

El sismo, el más fuerte que ha sacudido Marruecos en más de 120 años, causó más de 2.000 muertos. Muchas otras personas siguen desaparecidas.

Funcionarios locales dijeron a CNN que 25 personas murieron en el pueblo. Tres personas, entre ellas la madre y el padre de Sensis, seguían desaparecidas hasta este domingo por la tarde.

Sensis, de 39 años, estaba cada vez más desesperado y frustrado. “Ni siquiera puedo enterrarlos. No puedo verlos, no sé dónde están”, decía con la voz entrecortada por la emoción y la rabia.

Su teléfono no ha dejado de sonar en dos días. Familiares y amigos no dejan de llamarle, pidiéndole constantemente novedades. Pero él no tiene noticias que compartir. El lugar se ha vuelto demasiado inestable y peligroso y los bomberos locales han ordenado a los residentes que abandonen la zona, deteniendo la búsqueda de los desaparecidos.

“No pasa nada. Estamos esperando. Han decidido no hacer nada. Sólo nos dicen que tengamos paciencia, nos hacen promesas”, dijo Sensis, añadiendo que él también intentó entrar en el edificio derrumbado para buscar a sus padres.

El propietario del hotel, Idsaleh Mahjoub, confirmó a CNN que los padres de Sensis estaban en el hotel cuando se produjo el terremoto. Sus nombres figuraban en su registro y los reconoció en las fotos que Sensis le mostró.

Los lugareños han conseguido sacar a seis personas de entre los escombros del hotel, todas ellas con vida, según Mahjoub.

“Pero por los demás no pudimos hacer nada”, dijo. “Fuimos a informar al gobernador sobre los que estaban atrapados y cada vez nos dice que vendrán a sacarlos. Hoy han venido a explorar la zona y luego se han ido a por su equipo”.

El Ministerio del Interior de Marruecos dijo este domingo que, tras evaluar las necesidades, decidió responder a las ofertas de ayuda de varios gobiernos extranjeros, entre ellos “España, Qatar, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, que sugirieron movilizar un grupo de equipos de búsqueda y rescate”.

Carreteras intransitables

Como muchos otros pueblos de la zona, es difícil llegar a Moulay Brahim. Las carreteras son estrechas y ventosas, y algunas están parcialmente obstruidas por enormes rocas que rodaron por las empinadas colinas durante el terremoto.

Más arriba en las montañas, algunas carreteras siguen completamente intransitables, incluso 48 horas después del terremoto, según las autoridades.

El difícil acceso a la vasta zona afectada por el seísmo ha dificultado las labores de entrega de ayuda. Aunque en algunos lugares se han instalado campamentos de emergencia, los habitantes de otras zonas inaccesibles se han visto abandonados a su suerte.

En un pueblo no lejos de la ciudad de Asni, más arriba de Moulay Brahim, la primera ayuda oficial del gobierno llegó el domingo por la mañana. En este asentamiento de 2.000 habitantes, casi todo el mundo ha perdido su casa.

Decenas de tiendas de campaña de color amarillo brillante dan cobijo a las personas cuyas casas quedaron inhabitables tras el seísmo.

Las tiendas de campaña ofrecían poco alivio del caluroso sol de la tarde de domingo.

Pero el calor apenas detuvo a Leila Idabdelah. Con su bebé atado a la espalda, Idabdelah preparaba khobz —un pan plano tradicional marroquí— para alimentar a los damnificados.

Al no poder contar con ayuda oficial, los lugareños se han autoorganizado y comparten recursos. Idabdelah supervisaba el horno de pan y había hecho varias docenas de hogazas desde por la mañana.

Idabdelah le contó a CNN que ella y su familia de cinco miembros estaban durmiendo cuando se produjo el terremoto el viernes en la noche. Cuando se pusieron en pie e intentaron salir corriendo, se dieron cuenta de que el violento temblor había dañado su casa y atascado la puerta y las ventanas.

“Nuestros vecinos nos salvaron. Vinieron, desbloquearon la puerta y nos ayudaron a salir”, dijo.

La mujer le dijo a CNN que era incapaz de pensar en cuánto tiempo tardaría su familia en tener un techo sólido sobre sus cabezas. Las tiendas no son una maravilla, pero suponen una gran mejora en comparación con la primera noche tras el terremoto, cuando la familia durmió en el suelo en un descampado al aire libre.

En Moulay Brahim no hay tiendas oficiales. La gente sigue durmiendo en la calle o en un campo de fútbol cercano.

Muchos están agotados y desconsolados, y las emociones están a flor de piel. En un momento dado, este domingo por la tarde, estalló una pelea en la calle, no lejos de donde Sensis esperaba noticias de las autoridades.

Cada hora que pasa, desaparecen las posibilidades de que saquen a alguien con vida de entre los escombros.

A última hora de la tarde de este domingo, el cuerpo de la madre de Sensis fue finalmente recuperado de entre los escombros. Su padre sigue desaparecido.

Horas antes, Sensis había declarado a CNN que había perdido toda esperanza de que sus padres siguieran vivos. Pero al hablar de ellos, seguía refiriéndose a ellos en tiempo presente.

“No puedo imaginar a mi bebé (creciendo) sin sus abuelos, él los ama”, dijo Sensis. “Siempre está diciendo: ‘Quiero ir con (los abuelos), quiero ir con (los abuelos)”.