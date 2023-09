ALas845: independencia judicial y el informe del Secretario de la OEA

En el espacio de análisis de ALas845 del lunes, se discutió la independencia judicial en ocasión del informe del Secretario de la OEA, Luis Almagro, ante el Consejo Permanente tras su visita a Guatemala.

En el análisis participaron Lesther Castellanos, Relator del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; y Luis Lam Padilla abogado, político y diplomático.

Lam destacó que aunque Almagro dijo no solicitar al MP que cesara la investigación contra el partido Movimiento Semilla, luego al final del informe sí trasladó esta petición.

“Almagro estuvo en Guatemala casi dos semanas lo que no es normal de parte de un secretario de la OEA. El informe es algo normal ante la Organización. Se introduce a realizar pronunciamientos director del sistema de justicia y el electoral de Guatemala. Dice que no pidió determinadas cosas al MP, como que detuviera la investigación, pero en sus declaraciones sí lo dice. Algo que no se dice en el informe que parte de fortalecer la democracia, es fortalecer el sistema de justicia y respetar la separación de poderes”, indicó.

Por su lado, Castellanos señaló que el funcionario de la OEA no conoce la legislación guatemalteca para determinar con precisión qué es lo que se está investigando.

“Hay diferencias en las legislaciones de los países. A Almagro se le pasa por alto de que sí es posible que un partido sea sancionado, independientemente de la responsabilidad de los integrantes. Aquí lo que se analiza es si el partido es una sociedad irregular. El problema es que lo inscribieron. El problema es el TSE que nunca decidieron hacer caso del MP antes de la primera vuelta”, dijo.

Lam también rechazó que se desarrolle un golpe de Estado en el país: “Se argumenta de que en Guatemala se busca un golpe de Estado técnico usando el sistema de justicia. Estoy en desacuerdo porque se siguen los mecanismos que hay en la Constitución y las leyes ordinarias, además se sigue el debido proceso. Todos los funcionarios tienen como primer filtro la CSJ. Tenemos un camino que recorres en nuestra propia institucionalidad”, explicó.

Castellanos quiso precisar que Almagro también recibe presiones de otros países para haber tomado esa postura.

“Hay que diferenciar el ámbito diplomático, el internacional y el de intereses. Almagro vino como diplomático y aparte están los intereses políticos y sociales, que hay que tomar en cuenta. Tiene una presión de otros países y como ser humano cae en esas presiones. Lo que ocurre es que se salta a las fuentes internacionales, antes de pasar el orden jurídico de un país. La OEA no puede hacer una presión y las palabras de Almagro son un exabrupto. No conoce las leyes del país”, indicó.

