Partidos interesantes en la jornada 2 de la UEFA Champions League

En las últimas horas se realizaron varios partidos por la segunda fecha de la UEFA Champions League, y uno de los encuentros más atractivos de la jornada, fue el Napoli enfrentando al Real Madrid, cuyo resultado final fue un interesante 3 a 2 a favor del cuadro merengue.

Ahora, este miércoles se jugarán otros 8 partidos, con lo que darán fin a esta jornada de mitad de semana, entre estos encuentros, destacando el Borussia Dortmund vs. Milán, Newcastle United vs. PSG, RB Leipzig vs. Manchester City y el Fc. Oporto vs.Barcelona.

Los resultados de los encuentros desarrollados ayer son:

Unión Berlín 2 – Braga 3 – Grupo C

Salzburgo 0 – Real Sociedad 2 – Grupo D

Manchester United 2 – Galatasaray 3 – Grupo A

Copenhague 1 – Bayern Múnich 2 – Grupo A

Lente 2 – Arsenal 1 – Grupo B

PSV 2 – Sevilla 2 – Grupo B

Nápoles 2 – Real Madrid 3 – Grupo C

Inter de Milán 1 – Benfica 0 – Grupo D

Los partidos a jugarse hoy son:

Atlético de Madrid vs. Feyenoord – Grupo E

Horario: 10:45 am (Hora de Guatemala)

Royal Antwerp vs. Shakhtar Donetsk – Grupo H

Horario: 10:45 am (Hora de Guatemala)

Celtic vs.Lazio – Grupo E

Horario: 1:00 pm (Hora de Guatemala)

Borussia Dortmund vs. Milán – Grupo F

Horario: 1:00 pm (Hora de Guatemala)

Newcastle vs PSG – Grupo F

Horario: 1:00 pm (Hora de Guatemala)

Leipzig vs.Manchester City – Grupo G

Horario: 1:00 pm (Hora de Guatemala)

Estrella Roja vs. Young Boys – Grupo G

Horario: 1:00 pm (Hora de Guatemala)

Oporto vs.Barcelona – Grupo H

Horario: 1:00 pm (Hora de Guatemala)