CC resuelve duda del TSE sobre si juez penal puede suspender a un partido político

En el programa del Análisis de a las 8:45 PM, se entrevistó al Abogado Penalista Arturo Medina y a Ignacio Andrade de la Asociación por la Defensa de la República. Se abordó el tema: “Sobre la respuesta de la Corte de Constitucionalidad a la duda de competencia del Tribunal Supremo Electoral, sobre si un juez penal puede suspender a un partido político.

En la entrevista Ignacio Andrade comentó que “existen resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, donde le da credenciales a ciudadanos electos. La función del juez no incluye la parte administrativa, pero un interesado puede accionar. La suspensión del partido con efectos del 1 de noviembre, no nos llevaría a una anulación automática del proceso electoral. Tienen la consecuencia de que no pueden participar en comisiones, por ejemplo en diputados electos”.

En relación a que está circulando un mensaje en redes sociales donde se indica que hay un golpe de estado en el país, el abogado Arturo Miranda indicó que “Decir que hay un golpe de Estado es exagerar, porque no han asumido los electos. Estamos en una investigación que hasta ahora no han puesto un antejuicio contra las personas electas. La investigación no ha arrojado a una persona involucrada. El Ministerio Público ha sido tenaz y han causado la polarización entre sectores y pánico. No veo al Tribunal Supremo Electoral dando la colaboración al Ministerio Público. Si no hubiera comisión de delito se cierra la investigación. La imagen que da el Tribunal Supremo Electoral deja mucho que desear”.

Sobre el tema de la finalización del proceso electoral, Ignacio Andrade expresó que “La ley finaliza con la declaración de resultados oficiales y al dar los credenciales. La ley hace que el Tribunal Supremo Electoral termine con el período, pero hay amparos que pueden ser un impedimento para que el Tribunal amplíe dicho período”.

En relación al tópico si esta investigación es un ataque a las autoridades electas, el abogado Arturo Miranda declaró que “Ahora hay una investigación y no veo un ataque directo a los candidatos electos, como la percepción que una parte de la población lo dice. Como se está manejando el proceso electoral, me dice otra cosa. La mala información nos ha llevado al caos a este caos”.

En cuanto al caso de las actas electorales, Ignacio Andrade comenta que “Cuando el polvo se asiente, veremos que prueba se presenta. Hay que dar oportunidad a que las personas se defiendan. La ley electoral dice que es función de las juntas electorales, trasladar las actas No. 4 y 8. Este caso basado en la ubicación exacta de las actas, me parece exagerado, pero estoy de acuerdo en que pueden haber irregularidades”.