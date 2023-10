La CC ordena a las fuerzas de seguridad desalojar a manifestantes del MP

La Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Gobernación que en 6 horas deben desalojar a manifestantes que se encuentran bloqueando sedes del Ministerio Público.

Por medio de un comunicado emitido este miércoles 18 de octubre de 2023, la Corte de Constitucionalidad dio a conocer que el pleno de magistrados “Conoció la gestión del Ministerio Público en la que denuncia el bloqueo prolongado a su sede ubicada en el Barrio Gerona, zona uno de esta ciudad, derivado de las manifestaciones que han impedido prestar los servicios que competen a dicha institución”. En el documento la Corte de Constitucionalidad resolvió lo siguiente: “Ordenar al Ministerio de Gobernación y al Director de la Policía Nacional Civil, el resguardo de los derechos tutelados en las resoluciones emitidas en este expediente”.

Algunas de las resoluciones que aborda el comunicado son: “Se debe ejecutar las acciones y medidas pertinentes para restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público”. De no cumplir con lo ordenado, los funcionarios que no acaten deberán ser destituidos, en este caso, la orden va referida al Ministro de Gobernación o ministro encargado de despacho y al director general de la PNC. Otra orden girada por la Corte de Constitucionalidad dice que “A la Policía Nacional Civil conforme a la previsión contenida en el artículo 257 del Código Procesal Penal, proceder a la aprehensión de los implicados en la comisión de delitos flagrantes.” En el documento se puede leer que la corte ordena al Procurador de los Derechos Humanos, que este presente en las acciones para desalojar a los manifestantes, con el objetivo de que no se violenten los derechos de las personas implicadas.

Noticia en desarrollo…