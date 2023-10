Blanca Alfaro: “El funcionario no puede hacer todo lo que quiere el ciudadano” #ALAS845PM

El domingo 29 de octubre del 2023 en el análisis de a las 8:45 p.m. se realizó una entrevista a la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral Blanca Odilia Alfaro Guerra. Los analistas Carlos Hoffman y José Carlos Ortega fueron los encargados de entrevistar a la funcionaria sobre la coyuntura nacional y diversos temas entre los que se destacan:

Las Condiciones en que Blanca Alfaro recibe la presidencia del Tribunal Supremo Electoral

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, expresó que asume el cargo en medio de “La polarización, la confrontación, la crisis de la judicialización, la crisis política que ya la traíamos, cambios políticos a nivel internacional, la crisis derivada de conflictos internacionales, hemos salido de un tema electoral político partidista de elección y la función elemental de la democracia; que son las votaciones para que en libertad los ciudadanos elijan la alternancia del poder, sus corporaciones municipales, sus diputaciones y el binomio presidencial. Ese puente entre los partidos políticos con la ciudadanía y con el Estado, no se ha materializado en un 100% y todavía hay que aprender mucho” .

Extensión del plazo del proceso electoral

Referente a si se va alargar el plazo del proceso electoral 2023, la doctora Blanca Alfaro expresó que “el día de mañana terminamos la evaluación que se ha estado ejerciendo desde el día jueves 26 de octubre, han sido jornadas largas, pero mañana iniciamos a las 6:00 a.m. y esperamos en el transcurso del día tener ya la resolución. No hay que olvidar que el funcionario está sujeto a la ley y tiene que sujetarse, porque el funcionario no puede hacer todo lo que quiere el ciudadano, puede hacer lo que la ley no le prohíbe. El funcionario solo puede hacer lo que la ley le permite y de ese marco jurídico, el funcionario no puede salirse” añadió la funcionaria.

¿Hay medidas que el TSE ha tomado para que el binomio electo asuma el poder?

En relación a esta pregunta, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral respondió lo siguiente: “En un estado hay roles, en cada organismo del estado, el rol del Tribunal Supremo Electoral fue convocar a las elecciones, poner la logística, en estos momentos nosotros tenemos que cumplir las etapas distintas que tenemos. Y recordemos que nosotros debemos oficializar los resultados porque es un compromiso para decirles a las Juntas Municipales Receptoras de Votos y las Juntas Departamentales que el trabajo que hicieron es el correcto. En estos momentos se está evaluando cual es el tiempo prudente”.

Relación entre el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público

Según la magistrada Blanca Alfaro de momento no hay comunicación entre ambas instituciones. Alfaro comenta “Recordemonos que ella interpuso una denuncia por prácticamente obstrucción a la justicia; a ninguno nos agrada…son momentos muy difíciles”. En relación a si se va a llegar al 14 y 15 de enero con los resultados como están Alfaro comenta que: “Yo puedo decirle en primer lugar que tal vez los cuestionamientos más grandes hacia mi persona es que yo vengo de la clase política, y creo que está dado todo para que tomen posesión los señores de las corporaciones municipales, los diputados y también el binomio. No me imagino que tengamos un rompimiento en el orden constitucional”.

Responder a la Constitución de la República en la Ley Electoral

En relación a este tema la Dra. Alfaro respondió que “Es subjetivo el tema, imagínese el derecho penal rehabilita a las personas y le devuelve derechos políticos, sus derechos cívicos, y entonces por que el Estado le va a negar a alguien que cumplió con una condena…Si la persona no ha sido condenada y no ha sido vencida, goza de sus derechos cívicos y políticos y debemos de respetárselos. El problema es que la ley no es clara”.