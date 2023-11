Rescataron a un total de 1,000 gatos previo a ser sacrificados

A principios del mes de octubre un grupo de activistas que velan por los derechos de los animales alertaron a la policía de la ciudad de Zhangjiagang, que se ubica en la provincia oriental de Jiangsu en China, sobre una operación ilícita la cual tenía como objetivo sacrificar a un gran número de gatos para luego comercializar ilícitamente su carne que suele venderse como si fuera carne de cerdo o cordero. Las autoridades de Zhangjiagang dieron seguimiento al caso y recientemente lograron interceptar a un vehículo que se encargaba de recoger y transportar los gatos capturados hacia un matadero. De acuerdo con varios medios afiliados al estado, la policía China rescató un promedio de 1,000 gatos que estaban destinados a ser víctimas del comercio ilícito de su carne.

Según las autoridades, si no hubiesen intervenido en esta operación ilícita, los gatos hubieran sido sacrificados y enviados al sur del país con el objetivo de comercializar su carne como si fuese brochetas de cerdo, de cordero, salchichas, entre otros productos que se realizan a base de carne. Este tipo de actividades ilícitas suelen generar gran preocupación en relación a la seguridad de los alimentos frescos. De acuerdo con el medio de noticias afiliado al estado, The Paper, la policía y las autoridades agrícolas de china trasladaron a los gatos hacia un refugio cercano posterior a interceptar esta actividad ilícita que pudo haber recaudado hasta $20,500 dólares. De momento las autoridades no han revelado información en relación a si realizaron capturas o arrestos, ni si los gatos eran mascotas particulares o vivían en las calles.

El medio de comunicación Chino, dio a conocer que los activistas iniciaron a sospechar de la operación ilícita, luego de que se percataron que una gran cantidad de cajas de madera que contenían gatos en su interior, fueron trasladadas cerca de un cementerio de la localidad. Los activistas estuvieron monitoreando por 6 días estas actividades en las que un vehículo transportaba a los gatos al matadero. Fue aquí cuando decidieron intervenir y alertaron a las autoridades. Uno de los activistas involucrados en el rescate declaró que en este tipo de comercio ilícito se puede vender una libra de carne de gato por un valor aproximado de $ 4 dólares. Regularmente la carne de estos felinos suele comercializarse como si fuera de cordero y de cerdo. Un gato promedio puede pesar entre 4 a 5 libras previo a ser procesado.

Otra activista identificada como Han Jiali, que estuvo involucrada en desmantelar la operación ilícita declaró que no es la primera vez que este tipo de actividades se realizan. Según Jiali, ya ha estado involucrada en la detención de otros negocios ilícitos similares en Guangdong, que es una provincia al sur de China.