Países del mundo ya celebran la llegada del 2024

Cuando la bola caiga en Times Square de la ciudad de Nueva York para anunciar el inicio de 2024, en realidad será tarde: en docenas de países alrededor del mundo ya se está dando la bienvenida al nuevo año.

La Isla de Navidad en Kiribati, un país insular en el Océano Pacífico central, fue el primer país en destilar champán, dando la bienvenida al 2024, cuando eran solo las 5 am del 31 de diciembre en la costa este de los Estados Unidos y las 11 am UTC (Tiempo Universal Coordinado). el estándar mundial).

Al país le siguieron las Islas Chatham en Nueva Zelanda a las 5:15 am ET y luego la mayor parte de Nueva Zelanda a las 6 am, junto con Tokelau, Samoa, Tonga, las Islas Fénix de Kiribati y algunas regiones de la Antártida.

Mientras tanto, al otro lado de la línea internacional de cambio de fecha, Hawai, Samoa Americana y muchas de las islas periféricas de Estados Unidos estarán entre los últimos lugares en celebrar el nuevo año. Tendrán que esperar hasta el lunes por la mañana (hora del este) para brindar por 2024.

En total, hay 39 zonas horarias locales diferentes en uso en todo el mundo , algunas con diferencias de 15 o 30 minutos en comparación con las zonas cercanas, incluidas dos que están más de 12 horas por delante de UTC, lo que significa que se necesitan 26 horas para todo el mundo. mundo para dar la bienvenida al Año Nuevo.

🇯🇵 | Así recibieron el 2024 hace unos minutos en un nightclub de Tokyo, Japón: pic.twitter.com/2Hjk9NTepD — UHN PLUS (@UHN_Plus) December 31, 2023

#BREAKING New Zealand enters 2024. Instablog North Korea Russians Gimba pic.twitter.com/CvZ9H3U29c — PsymonNotTemplar (@PryncePsymon) December 31, 2023