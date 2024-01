CC no ampara a diputado electo de Cabal por denuncia en su contra a pocas horas de asumir

La Corte de Constitucionalidad (CC) no otorga amparo provisional al diputado electo, Julio Héctor Estrada, quien solicitó la protección tras denegársele el finiquito por tener una denuncia penal en su contra.

Estrada, legislador electo por el partido Cabal, afirmó en sus redes sociales este sábado que al consultar de nuevo ayer por la noche la cuenta corriente en línea de la Contraloría General de Cuentas, aparece una denuncia penal en su contra, la cual asegura no estaba registrada. Estrada indica que esta acción podría afectar su entrega de finiquito al Congreso de la República.

Antes de firmar esta mañana a las 9:22 AM revisé la cuenta corriente en línea y aparecía sin cambio. Al volver a la oficina volví a revisar a las 7:18PM y, oh no tan sorpresa, aparece una denuncia penal. Un tema totalmente desconocido, sin aviso, o requerimientos de… pic.twitter.com/Mn7BEUzwFX

— Julio Héctor (@JulioHectorE) January 13, 2024