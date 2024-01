Migración confirma que hijo del expresidente Giammattei retornó en vuelo comercial

El Instituto Guatemalteco de Migración confirma que un hijo del expresidente Alejandro Giammattei ingresó al país en un vuelo comercial, descartando que fue deportado de Estados Unidos, como indicó en redes sociales un senador de ese país.

En horas de la mañana de hoy, el senador estadounidense, Mike Lee, en sus redes sociales, señaló que un hijo del expresidente había sido deportado de dicha nación.

Desde la noche del domingo, Lee indicó que el hijo del exmandatario estaba “retenido” en el aeropuerto de Miami por autoridades fronterizas que buscaban interrogarlo, acción que calificó como una represalia contra Giammattei por parte de la administración de Joe Biden.

.@CBP deported Alejandro Giammatei this morning.

He had a valid visa.

He’s visited the U.S. many times in recent years without issue.

Is the Biden administration punishing him because they don’t like his father, the conservative, former president of Guatemala? https://t.co/q65S1UzsJ7

— Mike Lee (@BasedMikeLee) January 15, 2024