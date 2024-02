30 días de gobierno del presidente, Bernardo Arévalo

En el espacio de análisis de ALas845, el panel de analistas conformados por: Luis Pedro Álvarez, Mario Rosales, Cristhians Castillo, José Carlos Ortega, Carlos Hoffman y Conrado Reyes, donde estudiaron el primer mes de gobierno del presidente, Bernardo Arévalo.

Como parte de los aciertos del presidente, Bernardo Arévalo, el analista José Carlos Ortega mencionó “Derogar el Seguro Médico Escolar fue positivo. Además, la revisión de contratos y ratificar relaciones con Israel y Ucrania”. También Luis Pedro Álvarez comentó que fue positivo recapacitar rápido en el tema del intento de las relaciones con China.

Adicionalmente, Cristhians Castillo se refirió al tema de designación de gobernadores: “Un desacierto es que hasta ahora no estén designados los gobernadores. Creo que es un exceso de democracia. Un exceso de intentar abrir demasiado el proceso. Ojalá no se ataque con amparos y otros, para no llegar a medio año sin estas figuras articuladoras”.

En otro tema, el analista Conrado Reyes, mencionó su preocupación con respecto a una escasa o indebida experiencia para la ejecución presupuestaria. Detalló que fondos si hay, pero ejecución no.

Finalmente, Luis Pedro Álvarez dijo: “Hay ausencia de cumplimiento de promesas, como reducir el salario del presidente y presentar el estado patrimonial; pero es más preocupante la ausencia de un plan definido, con metas alcanzables. Leí el plan de Semilla, tiene buenas intenciones, pero no se menciona cómo. Por ejemplo, Javier Milei a los 30 días despidió a 30 mil funcionarios para recortar el gasto público y cerró instituciones; él tenía un plan concreto que no veo en este gobierno de Arévalo”.