Niña de 9 años hace retratos de celebridades

En las redes sociales se puede encontrar un video donde se aprecia a una niña de 9 años identificada como Zou Shengyu. La menor de edad se encuentra apuntando con su cámara analógica al protagonista de la cinta “Aquaman”, Jason Momoa. En el material se ve que la joven fotógrafa brinda instrucciones a Momoa sobre como posar, pues se encuentra realizando una serie de retratos basados en celebridades. Respecto a esta experiencia Zou declaró “Estaba muy nerviosa porque tenía que hablar en inglés. Era bastante grande, así que le pedí que hiciera movimientos y gestos más grandes”.

Zou Shengyu que artísticamente es conocida bajo el pseudónimo de “Shengsheng”, lleva 4 años desde que comenzó a ejercer como fotógrafa. La estudiante de cuarto curso reside en la ciudad de Shanghái donde se ha destacado por fotografiar a más de una docena de celebridades de alto nivel, entre las que se incluyen personalidades importantes e influyentes del continente asiático. Entre sus retratos más relevantes se encuentran los realizados al actor Tony Leung, a la legendaria tenista Li Na y al rapero Lay Zhang, entre otros. Sus fotografías han generado que acumule más de 10 millones de “Me Gusta” y 500,000 seguidores en la red Douyin, que es la versión china de la plataforma de TikTok.

Zou Shengyu ha estado ligada al mundo de la fotografía desde muy pequeña. De acuerdo con el padre de la menor, Shengsheng se introdujo en este mundo a la edad de 4 años. Cuando sus progenitores le obsequiaron una cámara para apuntar y disparar. El padre de la niña fue quien la animó a incursionar en las fotos callejeras luego de percatarse que Zou tenía la facilidad de entablar conversaciones en donde quiera que se encontraba. Cuando Zou tenía 5 años inicio su carrera acercándose a personas desconocidas para preguntarles si les podía tomar una foto. Un día Shengsheng se enfocó en una joven que se encontraba dentro de una tienda de prendas en Shanghái. Sin que la joven fotógrafa lo supiera, la menor retrató a una famosa violonchelista taiwanesa que también es actriz y que se identifica cómo “Ouyang Nana”. Respecto a esta experiencia Zou comentó: “Era tan amable y gentil que incluso se arrodilló para que estuviéramos casi a la misma altura. Entonces no sabía quién era, pero supe que quería ser como ella en el futuro”.

El retrato de Ouyang Nana hecho por la niña se hizo tan viral en las redes sociales chinas, que no pasó mucho tiempo en que Shengsheng comenzó a recibir invitaciones por parte de empresas de telefonía móvil, marcas de champú y promotores de cine que buscaban que la menor fotografiara a otras celebridades. Shengsheng comenta que “Cuanta más gente fotografío en la calle, más se me reconoce, lo que me da más oportunidades de fotografiar a famosos”. Múltiples usuarios en las plataformas digitales se han cuestionado como una niña de 9 años es capaz de conseguir sesiones con algunas de las personas más famosas de Asia. A lo que el padre de Shengsheng ha contestado “No tiene nada que ver conmigo, ni con mi familia. Aunque Shengsheng es sólo una niña de 9 años cuya técnica aún tiene mucho camino que recorrer, a los representantes de artistas les encanta ponerse en contacto con nosotros porque a través del objetivo de Shengsheng, (la gente) aparece un poco diferente en comparación con las sesiones normales con fotógrafos profesionales. En las fotos de Shengsheng, se ve el lado más suave y gentil de los sujetos, sean o no famosos”. El progenitor de la menor afirma que él le ayuda a su hija con pequeños retoques en las fotografías, pero que nunca han utilizado filtros.

Una de las experiencias más memorables que ha vivido Shengsheng fue cuando tuvo que retratar a la leyenda del cine de Hong Kong Tony Leung. La sesión ocurrió en el 2023 y se realizó como promoción de la película “The Goldfinger”. Zou Shengyu describe que en un inicio el actor le pareció una persona bastante callada y distante. Pero conforme fueron avanzando, Leung le pareció alguien muy agradable y divertido. La fotografía que más le gustó a la niña es una donde se aprecia a Leung apoyado en una pared, con un rayo de sol que alcanza su rostro. ShengSheng afirma que el éxito detrás de una fotografía de retrato es que presente una buena composición. La menor añade que “Cuando veo una forma circular o triangular, intento utilizarla como un marco para mis sujetos. También es importante tener en cuenta lo que llevan puesto: no puedes pedirle a alguien que se agache si lleva un vestido de noche”. La joven fotógrafa siempre está buscando transmitir las emociones de las personas por medio de las imágenes, “Quiero que los espectadores sientan que estaban allí cuando se hicieron las fotos. Espero que mi trabajo conmueva a los demás.

Uno de los factores que diferencia el trabajo realizado por Shengsheng del resto de fotógrafos profesionales, es que ella aún utiliza cámaras de película análoga. La niña declara que lo hace porque le encanta el diseño sencillo y lo ligero que es manejar este tipo de equipos en relación con modelos de cámaras réflex digitales de objetivo único o DSLR. Shengsheng afirma que “Aunque las fotos de películas no se pueden revelar al instante, prefiero los tonos cálidos y suaves que producen las cámaras de película. Revelar fotos de una cámara analógica es un proceso muy emocionante: es como abrir una caja misteriosa, nunca sabes muy bien lo que te va a salir”.

La carrera de Shengsheng continúa en ascenso. Sólo en el 2023 logró capturar más de 15,000 fotografías. La menor espera poder retratar a la cantautora Yuqi. Además, uno de sus grandes sueños es ser retratista a tiempo completo, pero de momento está centrada en su presente. Shengsheng expresa: “Aún no estamos en el futuro. Mis gustos podrían cambiar en los próximos años”.