Irán atacará Israel “más temprano que tarde” asegura Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este viernes que espera que Irán ataque a Israel “más temprano que tarde”.

“No quiero entrar en información segura, pero mi expectativa es que sea más temprano que tarde”, respondió Biden a periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó cuán inminente sería un ataque de Irán contra Israel.

Momentos después, ante la pregunta de cuál es su mensaje a Irán en este momento, el presidente advirtió: “No lo hagan”.

Luego de que los periodistas le gritaran algunas preguntas a Biden, incluida la de MJ Lee de CNN sobre si las tropas estadounidenses estaban en riesgo, el mandatario regresó al podio y dijo que Estados Unidos está “dedicado” a la defensa de Israel.

“Estamos dedicados a la defensa de Israel. “Apoyaremos a Israel, ayudaremos a defender a Israel e Irán no tendrá éxito”, sostuvo Biden.

Estados Unidos ha estado en alerta máxima ante un importante ataque de represalia de Irán contra Israel, mientras crecen los temores de una guerra regional más amplia.

Todavía existe una amenaza “real”, “creíble” y “viable” de que Irán ejecute ataques, dijo la Casa Blanca este viernes, tras el ataque de Israel a un complejo diplomático iraní en Siria la semana pasada, en el que murieron tres generales iraníes.

Biden, quien advirtió esta semana que Irán amenazaba con un “ataque significativo” contra Israel, ha estado recibiendo constantes actualizaciones sobre la situación por parte de su equipo de seguridad nacional.

Estados Unidos y varios otros países, incluidos Gran Bretaña y Francia, emitieron nuevas pautas de viaje para empleados gubernamentales en Israel ante la amenaza iraní.

“Estamos observando esto muy, muy de cerca”, dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, quien se negó a proporcionar información sobre cuál es el momento de la amenaza.

El Departamento de Defensa está trasladando activos adicionales a la región de Medio Oriente “para reforzar los esfuerzos de disuasión regional y aumentar la protección de las fuerzas estadounidenses”, dijo a CNN un funcionario de defensa estadounidense, mientras Israel y Estados Unidos se preparan para un posible ataque iraní.

El Pentágono ha estado trabajando específicamente para reforzar las defensas aéreas de las tropas estadounidenses estacionadas en Iraq y Siria que fueron atacadas por grupos respaldados por Irán más de 100 veces entre octubre y febrero. En enero, tres militares estadounidenses murieron cuando un dron atravesó las defensas aéreas estadounidenses en la base Torre 22 en Jordania.

Estados Unidos no prevé que Irán o sus grupos aliados ataquen a las fuerzas estadounidenses como parte de su represalia, pero están moviendo los activos por si acaso.

“Sería imprudente si no analizáramos nuestra propia postura en la región para asegurarnos de que estamos preparados adecuadamente”, dijo Kirby.

CNN informó la semana pasada que Estados Unidos estaba en alerta máxima y preparándose activamente para un ataque de Irán contra activos israelíes o estadounidenses en la región. Las autoridades dijeron que un ataque de este tipo podría producirse dentro de una semana.

Fuentes dicen que Irán teme una escalada drástica

CNN también informó a principios de esta semana que un ataque iraní contra Israel probablemente sería llevado a cabo por grupos que respalda Irán en la región y no por Irán directamente, según dos personas familiarizadas con la inteligencia estadounidense con conocimiento del asunto.

Teherán teme una escalada dramática en los combates, dijeron las fuentes, y no quiere dar a Estados Unidos o sus aliados una excusa para ser atacado directamente.

Las fuentes dijeron que Irán y los grupos de milicias que respalda no parecen dispuestos a atacar a las tropas estadounidenses u otros activos en la región, pero señalaron que Irán no tiene un mando y control perfectos sobre todos esos grupos, por lo que la posibilidad de un ataque a EE.UU. no se puede descartar por completo.

Las fuentes le dijeron a CNN que la inteligencia estadounidense evalúa que Irán ha instado a varios de los grupos de milicias que respalda a lanzar simultáneamente un ataque a gran escala contra Israel, utilizando drones y misiles, y que podrían atacar tan pronto como esta semana.

“La amenaza es muy clara y creíble”, dijo una de las fuentes. “Han colocado las piezas en su lugar para llevar a cabo el ataque ahora. Simplemente están esperando el momento adecuado”.

Joe Biden habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la amenaza de un ataque iraní durante una llamada telefónica la semana pasada.

Un ataque directo a Israel por parte de Irán es uno de los peores escenarios para los que se prepara la administración Biden, ya que garantizaría una rápida escalada de una situación ya tumultuosa en Medio Oriente. Un ataque de este tipo podría llevar a que la guerra entre Israel y Hamas se amplíe hasta convertirse en un conflicto regional más amplio, algo que Biden ha tratado de evitar durante mucho tiempo.

Kirby dijo el viernes que los funcionarios estadounidenses estaban en “comunicación constante” con sus homólogos israelíes sobre el asunto y que se estaban tomando medidas para garantizar que Israel pudiera defenderse.

“Ciertamente somos conscientes de una amenaza muy pública y que consideramos muy creíble hecha por Irán en términos de posibles ataques contra Israel”, dijo Kirby este viernes.

Señaló una visita a Israel este viernes del jefe del Comando Central de Estados Unidos, general Erik Kurilla, para tener “esas conversaciones directamente con sus homólogos de las FDI”.

Biden recibe información varias veces al día sobre la situación, dijo Kirby.

“Ha dejado claro a todo el equipo de seguridad nacional que tomaremos en serio nuestros compromisos con la defensa y la autodefensa de Israel”, dijo Kirby.

El secretario de Estado, Antony Blinken, habló con los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía, China y Arabia Saudita para instarlos a presionar a Irán para que no intensifique el conflicto en Medio Oriente luego de las amenazas hechas contra Israel, dijo el jueves el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Miller dijo que Estados Unidos también se ha “involucrado con aliados y socios europeos en los últimos días” para transmitir un mensaje similar sobre Irán. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, y el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, han hablado con el ministro de Asuntos Exteriores iraní en los últimos días.

Blinken “ha dejado en claro a todos los países que tienen alguna apariencia de relación con Irán que les conviene utilizar esa relación para enviar un mensaje de que no deben intensificar este conflicto. Pero dejaré que esos países hablen por sí mismos sobre qué medidas pueden o no tomar”, dijo Miller.

El Departamento de Estado de EE.UU. ha restringido los viajes del personal del gobierno estadounidense a Israel a raíz de las amenazas públicas contra Israel por parte de Irán.

“Por precaución, los empleados del gobierno de EE.UU. y sus familiares tienen restringidos los viajes personales fuera de las áreas metropolitanas de Tel Aviv (incluidas Herzliya, Netanya e Even Yehuda), Jerusalén y Be’er Sheva hasta nuevo aviso”, dijo una alerta de seguridad publicada por la Embajada de Estados Unidos el jueves. “El personal gubernamental de EE.UU. está autorizado a transitar entre estas tres áreas para viajes personales”, añadía.

“El entorno de seguridad sigue siendo complejo y puede cambiar rápidamente dependiendo de la situación política y de los acontecimientos recientes”, señala la alerta.

Francia ha aconsejado a sus ciudadanos que “se abstengan absolutamente” de viajar a Irán, Líbano, Israel y los territorios palestinos ocupados debido al riesgo de una “escalada militar”, dijo este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

El ministerio añadió que las familias del personal diplomático en la capital iraní, Teherán, serán devueltas a Francia y que a los funcionarios públicos se les prohibirá realizar misiones de trabajo a esos países y territorios.

El ministro de Asuntos Exteriores francés emitió la nueva recomendación tras una reunión de crisis en la región, dijo el ministerio en una publicación en X.