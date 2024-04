Las tasas hipotecarias en EE.UU. superaron el umbral clave del 7%

El pasado jueves 18 de abril del 2024, la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios de Estados Unidos “Freddie Mac” publicó una serie de datos donde se indica que la hipoteca a tasa fija de 30 años alcanzó un promedio del 7,10%. Dicha cifra registró un aumento frente a los 6,88% que se rastreó la semana anterior. En estas fechas en 2023, la tasa fija promedio a 30 años era equivalente al 6,39%. El que la tasa superara el 7% representa un umbral psicológico que todavía no se había cruzado durante el presente año.

Las tasas hipotecarias se encuentran aumentando debido a las expectativas que existen referente a que la Reserva Federal (Fed) no reducirá las tasas de interés a corto plazo. Cabe resaltar que si bien es cierto que la Fed no es la responsable de fijar directamente las tasas hipotecarias, sus acciones si influyen en ellas, y las lecturas de inflación persistentemente altas son las responsables de mantener al banco central estadounidense a la espera. En un comunicado, el economista jefe de Freddie Mac, Sam Khater, expresó que “A medida que las tasas tienden a subir, los potenciales compradores de vivienda están decidiendo si comprar antes de que las tasas suban aún más o esperar a que disminuyan más adelante en el año”.

Las ventas de vivienda cayeron y los precios subieron

En Estados Unidos las ventas de viviendas de segunda mano se desplomaron durante el mes de marzo, sin embargo, los precios de la vivienda aumentaron y las tasas hipotecarias registraron una estabilidad. Este fenómeno llego a validar la persistente problemática que se vive en el país norteamericano respecto al acceso a la vivienda y afecta directamente a la temporada de compra de viviendas de primavera.

La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) informó que las ventas de viviendas existentes que representan gran parte del mercado inmobiliario, registraron una caída de un 4,3% en marzo, hasta con una tasa anual desestacionalizadas de 4,19 millones. Esto fue catalogado como la mayor caída en un intervalo de más de un año. Si bien es cierto que las ventas disminuyeron en la mayoría de EE.UU., en la región noreste del país registraron un aumento por primera vez desde noviembre del año pasado.

Por otra parte, el precio promedio de una vivienda existente fue de US$ 393,500 dólares durante marzo, lo que equivale a un aumento del 4,8% respecto a lo que se reflejó en 2023. Esta cifra fue el precio más alto rastreado durante el mes pasado. El aumento en los precios de la vivienda más las tasas hipotecarias que se estancan en niveles elevados son el reflejo que la nación estadounidense continúa enfrentándose a un panorama inmobiliario bastante difícil.

Las ventas de viviendas se han incrementado desde los mínimos de décadas los cuales se registraron en otoño del 2023. Estas métricas habían iniciado con bastante fuerza durante el 2024, sin embargo, parece que dicho impulso se fue desvaneciendo. Existe la posibilidad de que las ventas no se incrementen de manera significativa, debido a que Fed ha emitido señales de que no bajará las tasas de interés a corto plazo. La economista jefe de la NAR, Lawrence Yun, informó por medio de un comunicado que “Aunque se han recuperado de mínimos cíclicos, las ventas de viviendas están estancadas porque las tasas de interés no han tenido ningún movimiento importante. Ahora hay casi seis millones de empleos más en comparación con los máximos anteriores a la crisis, lo que sugiere que hay más aspirantes a compradores de vivienda en el mercado”.