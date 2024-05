Retrato oficial del rey Carlos III causa polémica

Este martes el Palacio de Buckingham dio a conocer la pintura retratada del rey Carlos III, la primera desde su coronación. La cual está generando divisiones debido a su peculiar y poco convencional diseño rojizo.

Esta pintura con 25 metros por 19 metros fue elaborada por el joven británico Jonathan Yeo, artista reconocido por elaborar lienzos de alto perfil a lo largo de su trayectoria. Pinturas reconocidas como la del ex primer ministro británico Tony Blair y la activista Malala Yousafzai son algunos de los proyectos elaborado por el pintor.

En el cuadro se puede visualizar al rey Carlos cuando aún era Príncipe con las características de la portación de la espada en mano, uniforme de Guardia Galesa y resaltado sobre un gran fondo rojo y una pequeña mariposa flotando a un lado de su hombro.

🎨Today, The King unveiled a new portrait by @RealJonathanYeo at Buckingham Palace. The painting – commissioned by The Draper’s Company – is the first official portrait to be completed since His Majesty’s Coronation. It will hang in Draper’s Hall in London. pic.twitter.com/yVAK2PQslz

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 14, 2024