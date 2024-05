Tribunal otorga medida sustitutiva a José Rubén Zamora y rechaza recusación del MP

Para este miércoles, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal agendó conocer la petición de la defensa del periodista José Rubén Zamora para obtener una medida sustitutiva antes de repetir el juicio por el caso de lavado de dinero al que lo vincula el Ministerio Público.

Sin embargo, antes de la audiencia, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad aseguró que esta debía suspenderse debido a la recusación de dos juezas del tribunal.

Posteriormente, el tribunal indicó que conocería la recusación después de resolver la situación de Zamora por lo que procedieron a escuchar la argumentación de la defensa.

Tras escuchar todos los argumentos, el tribunal decidió acceder a la petición y otorgar la medida sustitutiva a Zamora.

Al concluir la audiencia, se conoció la recusación presentada por el Ministerio Público contra las juezas; sin embargo, el tribunal rechazó la petición in limine al considerar que no cumplía con lo establecido en la ley.

Cabe señalar que, aunque Zamora fue beneficiado con la medida sustitutiva, no podrá salir de prisión porque aún está vinculado a un proceso penal y bajo prisión preventiva en el caso que se ventila ante el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal. Hasta que dicho juzgado no le otorgue el beneficio, no podrá recuperar su libertad.

Redacción: Sergio Osegueda