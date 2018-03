¿Qué te pasa Hillary Clinton? Se salva de caer, pero no de las burlas

Hillary Clinton una vez más tuvo problemas con las escaleras, solo cinco meses después de romperse un dedo del pie en Londres. La escena de los tropiezos desató incertidumbre en los medios internacionales, que se preguntan si la salud de la demócrata se encuentra en buenas condiciones.

Algunos testigos captaron en video el incidente en Mandu, India, mientras Clinton bajaba unas escaleras de piedra en el palacio de Jahaj Maha donde resbaló en un par de ocasiones, incluso cuando los asistentes la sujetaban por los brazos.

#BREAKING: Hillary Clinton falls down the stairs in India, twice. pic.twitter.com/y3JOOJsUSF

— Ryan Saavedra 🇺🇸 (@RealSaavedra) 13 de marzo de 2018