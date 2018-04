Comisiones, negocios y regalos, así va la declaración de Monzón

En 2013 se adquirió un seguro para el fertilizante, porque en 2012 hubo robos. Por orden de Roxana Baldetti, las negociaciones se hicieron por medio del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades) y no a través del Maga. Según Monzón, ese mismo año la empresa Mayafert quiso concursar legalmente en la compra de fertilizante, para no pagar soborno, “pero en 2014 regresaron arrepentidos, porque se dieron cuenta de que no había forma de participar sin pagar”.