4 de cada 10 dominicanos sufren ataques de ansiedad producto de la pandemia

En República Dominicana, una investigación desarrollada por el Laboratorio Emociones, Salud y Ciberpsicología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra encontró que cuatro de cada 10 dominicanos sufren ataques de ansiedad producto de la pandemia. El 76% de esos pacientes nunca había experimentado este tipo de crisis.

El comunicador Octavio Cabrera, de 56 años, se levantaba religiosamente cada mañana para presentar su programa Hablando de todo, en Santo Domingo. Sin embargo, con la llegada en marzo de la pandemia, se vio obligado a tomar una pausa.

«Los primeros 15 días, todo en mi vida transcurría normal cuando comienzo a ver a la encerrona. Mi mamá, en El Seibo; mis hermanos, uno en Santiago, cuando veo que ya no puedo salir comienzo a notar que no duermo», relató Cabrera.

Ante un futuro incierto, dice que comenzó a sufrir ataques de ansiedad. Asegura que inmediatamente buscó ayuda profesional.

«Cuando no vemos el final, cuando no vemos hasta dónde tengo que esforzarme, es un predictor de un mal manejo de las crisis. El problema de no tener esta crisis una fecha de vencimiento nos ha hecho alargar y nos ha hecho aumentar la probabilidad de que desarrollemos un problema de ansiedad», explica la psiquiatra Carmen Ramírez.

