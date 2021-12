50 Cent lamenta haberse burlado de Madonna.

Y continuó: «Estás celoso de que no te verás tan bien como yo ni te divertirás tanto cuando tengas mi edad».

Además añadió que es una lástima que no exista un emoji de «uva amarga».

50 Cent, cuyo nombre real es Curtis Jackson, escribió en Twitter: “Debo haber herido los sentimientos de Madonna, ella fue y desenterró una vieja foto de MTV del 03. Ok, lo siento, no tenía la intención de herir tus sentimientos. No me beneficio de esto de ninguna manera. Dije lo que pensé cuando vi la imagen debido al lugar donde la había visto antes. Espero que aceptes mi disculpa».

No se sabe si Madonna aceptó su disculpa.