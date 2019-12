6 consejos de cómo invertir tu aguinaldo de forma adecuada

De todos los meses del año julio y diciembre son los más esperados por empleados de entidades públicas y privadas que cuentan con prestaciones, pues en estos meses obtienen el bono 14 y el aguinaldo.

Este dinero extra para muchos es un respiro que les ayuda a nivelar deudas, comprar algo que durante meses no han podido o hacer pagos necesarios. Si aún no sabes cómo invertir de manera adecuada tu aguinaldo aquí te damos unos consejos que pueden servirte:

Servicio a tu vehículo

No esperes a que te deje tirado o le falle algo cuando no tienes la solvencia económica, revisa que tipo de servicio necesita o está pronto por requerir y aparta ese dinero.

Mantenimiento del hogar

Piensa que es lo que siempre has querido renovar o ves que necesitas renovar en tu casa, un nuevo color de pintura, cambiar la regadera que ya no calienta igual, las tuberías, una nueva refrigeradora, etc.

En realidad siempre hay algo que necesitamos mejorar, piensa en esas cosas que por el momento parecen mínimas pero la inversión al final puede ser más cara de lo que esperábamos.

Gastos anuales

La mayoría de veces se nos pasa por alto los gastos que debemos de hacer una vez al año, como la membresía de la tarjeta de crédito, el pago del seguro, hasta el año de gimnasio, para que estos no te desestabilicen, aprovecha el aguinaldo para pagarlos de una vez o bien ahorrar para cuando lo necesites.

Chequeos Médicos

Muchas veces dejamos de lado nuestra salud, por invertir en algo que creemos más importante, pero debemos de recordar que si no tenemos salud y bienestar en algún momento el cuerpo nos fallará y no responderemos igual a nuestras obligaciones. Por lo que es necesario que visites al médico y realices todos los laboratorios y estudios que te indique para cuidar de ti.

Educación

Estamos a muy poco de iniciar ciclo escolar por lo que si tienes hijos o estás en la universidad aprovecha a pagar inscripciones y algunas cuantas mensualidades, para que de esta manera durante el año que está por comenzar no sientas el peso de esto que más que un gasto es una inversión para un futuro mejor.

Deudas

Pagar cualquier deuda que puedas tener con el banco o alguien que te prestó dinero es algo que te puede ayudar en tu record crediticio, deja en 0 la tarjeta de crédito porque recuerda que los intereses pueden llegar a ser más que lo que utilizaste.

Recuerda que mejor invertir tu dinero o parte de él de forma adecuada para que luego no te sorprendan los gastos que no tenías contemplados.

