70 hallazgos encontrados en la Ley Electoral y de Partidos Políticos

El Congreso Eficiente (CIEN, Guatemala Visible y Proyecto de Vida – Fíjate Bien) encuentran más de 70 errores de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Enlazamos con Francisco Quezada, analista del CIEN.

En el contexto de la opinión

«Las prohibiciones para optar a cargos pueden servir para filtrar a los adversarios políticos. Es peligroso utilizar discriminaciones arbitrarias. El Congreso puede presentar una preselección de forma solapada.

Hay que preguntarnos si somos democráticos», indica Francisco Quezada.

«Es el tiempo de privilegiar a lo técnico. No es de armar mesas que al final no han tenido una conclusión feliz. Los diputados se abren a todo y al final lo pegan. Si estas reformas no están para el próximo evento por lo menos trabajemos con lo conocido», dice Francisco Quezada.

«Debe ser profundamente democrática la discusión sobre el modelo. De repente hay un riesgo de ser demasiado específico sin definir los detalles», agrega Hoffman.

«No creo que nos hayamos definido como guatemaltecos qué tipo de modelo queremos. Pasa por un montón de consideraciones morales y éticas antes de tocar la ley. Lo que se hace con buena intención quizá sea parchar más», explica Carlos Hoffman.

«El tema de financiamiento queda totalmente libre para el TSE. En la última elección no se dio financiamiento bancarizado, y solo le abre el camino a otros que no tienen competencia», agrega Francisco Quezada.

«Votamos por partidos y no por personas. Tenemos que modificar para votar por personas y sea legítimo», indica Carlos Hoffman.

«La idea es que este estudio sea sometido a prueba y componerlo. Hay clamor de que no se vote por planillas, sino por diputados en forma nominal. Estos errores le dan discrecionalidad al TSE. Hay normas reglamentarias que superan a la ley», explica Francisco Quezada.

