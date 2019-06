Otro turista estadounidense ha fallecido en la República Dominicana

La semana pasada, un hombre de Nueva Jersey murió en un hotel de República Dominicana, dice su familia, lo que lo convierte en el noveno turista estadounidense que muere o se enferma en un centro turístico de República Dominicana en los últimos 13 meses.

Joseph Allen, de 55 años, de Avenel, Nueva Jersey, fue encontrado muerto el 13 de junio en su habitación en el Hotel Terra Linda en la ciudad costera de Sousa, República Dominicana, dijo a CNN su hermana Jaimie Reed.

La familia no sabe de inmediato qué causó su muerte. Había estado viajando con amigos y se había alojado en el mismo resort muchas veces antes, dijo Reed.

Los amigos de Allen le han dicho a la familia que se quejó de no sentirse bien el miércoles pasado. El personal del hotel lo encontró muerto en su habitación la madrugada del jueves luego de que los amigos expresaron su preocupación de que no se había reunido con ellos esa mañana, dijo Reed.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó la muerte.

“Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia por su pérdida”, dijo un portavoz del Departamento de Estado. “Por respeto a la familia durante este difícil momento, no tenemos información adicional que proporcionar”.

Funcionarios de la República Dominicana han calificado los eventos de muertes aisladas mientras trabajan para tranquilizar a los viajeros porque su país es seguro.

De los nueve estadounidenses que murieron en un centro turístico de República Dominicana o después de haberse enfermado desde junio de 2018, no está claro cuántos de ellos fueron por causas naturales.

“En los últimos cinco años, más de 30 millones de turistas han visitado República Dominicana, pero esta es la primera vez que los medios internacionales informan sobre una situación tan alarmante”, dijo a principios de este mes el ministro de Turismo, Francisco Javier García. “Estos son incidentes aislados y República Dominicana es un destino seguro”.

Los líderes de República Dominicana sostienen que el país es uno de los principales destinos turísticos de la región, con más de 6 millones de turistas el año pasado, 2,2 millones de ellos estadounidenses, según la Organización de Turismo del Caribe.

El portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, publicó un video que lo califica como “el destino turístico más grande y de mayor crecimiento del Caribe Insular”.

“Alegre, acogedora y hospitalaria, nuestra República Dominicana, la economía que más crece en América, con sus hermosas playas y montañas, su gastronomía sabrosa y su gente trabajadora te invita a conocerla y amarla”, dijo la semana pasada en un tuit.

More than 41 million tourists have visited the Dominican Republic since 2012.

The largest, fastest growing, tourism destination of the insular Caribbean.

14 million came from the United States of America.#BeFairWithDR

[English Subtitled] pic.twitter.com/izm0DS4QSK

— Rodríguez-Marchena (@RodrigMarchena) 15 de junio de 2019