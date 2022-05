A 7 años de la renuncia de Roxana Baldetti por el caso «La Línea»

Este lunes se cumplen 7 años desde que el congreso de la República aceptó la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, por su posible vinculación al caso La Línea, día que ha quedado marcado con la ausencia de esta en el juicio que se lleva en su contra.

Con estas palabras, el 8 de mayo de 2015, el entonces presidente Otto Pérez Molina anunciaba la decisión de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti de renunciar al cargo, tras los señalamientos realizados en su contra el Ministerio Público de su vinculación al caso La Línea, luego que su ex secretario privado fuera señalado de ser el líder de la supuesta estructura dedicada a la defraudación tributaria.

24 horas después, el congreso de la república, el 9 de mayo de ese año, con 149 votos a favor, 0 votos en contra y 9 ausencias, los diputados aceptaban la renuncia de la ex vicemandataria, desaforándola y quedando a expensas de la investigación del Ministerio Público.

Hoy, 7 años después de aquella renuncia, Baldetti enfrenta juicio por delitos de defraudación tributaria y asociación ilícita, colocándola junto al ex presidente Pérez Molina, como una de las presuntas líderes de la estructura que llegó a defraudar más de 28 millones de quetzales.

No obstante, mientras este lunes se continúo con el debate oral y público ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, la ex vicepresidenta no se presentó al juicio, pues la defensa con días de antelación solicitó la posibilidad de representarla específicamente este lunes, pues debía atender unas citas médicas, por lo que las juzgadoras accedieron.

Se espera que este martes, Baldetti se reincorpore al debate para continuar escuchando a los peritos que siguen explicando sus informes al tribunal.