«A la FECI se le atiende en todas sus necesidades», dice fiscal Consuelo Porras

La fiscal general, Consuelo Porras, rechazó que se quiera debilitar a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

En conferencia de prensa, Porras dijo que promueve una persecución objetiva y legal, y enumeró los logros que en su gestión ha tenido la FECI.

«No se puede hablar de debilitar a una Fiscalía a la cual le doy todo el empeño», dijo Porras. «Le doy un acompañamiento continuo al personal de la Fiscalía», agregó.

«Es más que evidente el fortalecimiento a la FECI, pues no tendríamos los resultados que son números fríos. Los resultados hablan por sí solos. El hecho de que no se publicite día a día lo que hago, no implica que esté realizando un trabajo con resultados», explicó al reiterar los logros de la Fiscalía en su gestión en el MP.

La Fiscal General Consuelo Porras menciona que en varias ocasiones han intentando desprestigiar al Ministerio Público Vía @MarcosCahuex___ pic.twitter.com/YGEVFcdIop — Canal Antigua (@CanalAntigua) December 14, 2020

Fiscal Porras aseguró que se le atiende en «todas sus necesidades» a la FECI y reiteró que en su administración se ha fortalecido.

Porras insistió en que solo se quiere desprestigiar al MP, y que además ella tiene 40 años de trayectoria por lo que detenta la «solvencia moral, ética y profesional» para dirigir al ente investigador.

Sobre la contratación de una fiscal especial para investigar a la FECI, dijo que se verificaron sus documentos en Recursos Humanos y se le evaluó de forma psicométrica, entre otros procesos administrativos.

«La prueba sicométrica la aprobó con 89.50, se verificó el cumplimiento de requisitos por la aspirante y cumplió con todos los requisitos formales que requiere. Además estaba físicamente sana al día de la evaluación», dijo.

Como se recordará, la aludida, Karin Cristina Orellana Pinto, acompañaba a un supuesto narco capturado el pasado viernes con orden de extradición. Luego de esto, se le rescindió el contrato en el MP.

«Las relaciones que ella pueda tener no pueden quedar reflejadas en sus evaluaciones. Yo no puedo adivinar si tiene algún vínculo con el crimen», dijo y agregó que la elección de la fiscal especial para la FECI, no fue unilateral.

"Las relaciones que ella pueda tener no pueden quedar reflejadas en sus evaluaciones. Si la Fiscalía de Narcoactividad hubiese asegurado que tenía una línea de investigación en su contra, no se hubiera contratado", dice Porras sobre la fiscal que iba a investigar a la FECI. pic.twitter.com/1ccd8fE6kn — Canal Antigua (@CanalAntigua) December 14, 2020

«Insisto que no tenía idea de que esta fiscal tiene posibles vínculos con el crimen», dijo Porras.

La Fiscal General aseguró que no podían criminalizar a un profesional, ante la pregunta del por qué se contrató a Orellana Pinto quien ha laborado como asesora del prófugo ex ministro de Comunicaciones.

El titular de Asuntos Internos dijo que hay varias denuncias sobre la FECI, las cuales están en trámite.

Sobre el software que se contrataría para investigar en redes sociales, Porras dijo que al final solo un juez puede permitir esto con orden competente.

«No puede utilizarse ningún método de investigación especial si no hay orden de juez competente», indicó Porras.

«Si se realiza la compra el proceso debe cumplir con todas sus etapas según la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y el software será utilizado por personal altamente calificado de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, con orden de juez como ya se indicó», dijo Porras.