A los 104 años de edad fallece Olivia de Havilland actriz de la película “Lo que el Viento se llevó” de 1939

La actriz Olivia de Havilland murió el domingo a la edad de 104 años. De Havilland murió pacíficamente en su casa en París, Francia, por causas naturales, le dijo a CNN Lisa Goldberg, su publicista. Vivió en París durante casi seis décadas.

De Havilland surgió como una estrella durante la era de las películas clásicas, primero como pareja de Errol Flynn en aventureros como “Captain Blood” y “The Adventures of Robin Hood” y luego como Melanie Hamilton Wilkes en “Gone With the Wind” (1939), considerada la mejor película para hacer dinero de todos los tiempos cuando se ajusta por inflación.

A fines de la década de 1940 se había convertido en una de las mejores actrices de la pantalla.

Pero su rol por fuera del set en una demanda contra su empleador, Warner Bros., puede haber sido su logro más notable en Hollywood.

En 1943, de Havilland demandó al estudio después de que intentara extender su contrato de siete años, que expiraba. Bajo el sistema de estudio, los actores se enfrentaban a la suspensión sin paga si rechazaban los roles, y el tiempo de suspensión se agregaba a sus contratos.

La eventual victoria judicial de De Havilland ayudó a cambiar el poder de los grandes estudios de esa época a las mega-celebridades y las poderosas agencias de talentos de hoy.

Años posteriores

La carrera en la pantalla de De Havilland inevitablemente comenzó a enfriarse en las décadas de 1950 y 1960, aunque todavía tenía papeles memorables en “My Cousin Rachel” (1952) y “Light in the Piazza” (1962). Se asoció con Davis en “Hush, Hush, Sweet Charlotte” (1964), una continuación de “¿Qué le pasó a Baby Jane?” (1962). En un giro sorpresa, de Havilland tuvo el papel de villana.

También apareció en Broadway en “Romeo y Julieta”, “Candida” y “Un regalo del tiempo” con Henry Fonda. En los años 70 y 80, interpretó papeles secundarios en películas de desastres como “Airport ’77” (1977) y “The Swarm” (1978) y en televisión en “Roots: The Next Generations”, la secuela de 1979 de la miniserie histórica. Recibió una nominación al Emmy a la mejor actriz de reparto en una miniserie o especial para uno de sus papeles finales, “Anastasia: El misterio de Anna” (1986).

Retiro

Se retiró de la actuación a fines de los años 80, pero continuó haciendo apariciones públicas y recibió honores por su larga carrera, incluida la Medalla Nacional de las Artes en 2008 “por sus logros y contribuciones a la cultura estadounidense como actriz” y la Legión de Honor de Francia en 2010.

En junio de 2017, la reina Isabel II de Gran Bretaña convirtió a De Havilland en una dama “por sus servicios al drama”, dos semanas antes de cumplir 101 años.

*Con información de CNN