¡A reir! Estos son los memes más divertidos de la reacción de Will Smith

Jada Pinkett Smith y Will Smith “nunca pensaron que regresarían”.

Pero la pareja se reunió para una edición especial del viernes de su programa “Red Table Talk” en Facebook para compartir su punto de vista sobre la controversia que rodea la relación de ella con el cantante August Alsina.

Según la pareja superestrella, “pasaron por un momento muy difícil” y se habían separado cuando Pinkett Smith comenzó una relación romántica con el cantante de 27 años.

Durante su charla en “Red Table Talk”, Smith presionó a su esposa para que fuera clara sobre su relación con Alsina.

“Me metí en un enredo con August”, dijo Pinkett Smith.

En una entrevista reciente con la presentadora de radio Angela Yee, Alsina dijo que estuvo involucrado en una relación romántica con Pinkett Smith, quien ha estado casada con Smith desde 1997.

“De hecho, me senté con Will y tuve una conversación”, afirmó Alsina durante la entrevista. “Debido a la transformación de su matrimonio en una sociedad de vida de la que han hablado varias veces, y que no involucra el romanticismo, me dio su bendición”.

Alsina señaló que perdió dinero y relaciones debido a los rumores de que había estado involucrado con Pinkett Smith, de 48 años.

La actriz y su esposo de 51 años han sido objeto de rumores de que tienen un matrimonio abierto.

¡Estos son los mejores memes!

1.

Yo después de enterarme que le metieron los cuernos a will smith pic.twitter.com/hQ1O0BVl6r — -_- (@Graziano_fabri) July 12, 2020

2.

La cara de Will Smith define todo lo que llevo de 2020 recorrido. pic.twitter.com/Ng9moWKfaT — SOY VINO TORO (@soyvinitoro) July 12, 2020

3.

Si Jada Pinkett le fue infiel a Will Smith que siempre la presumía que nos espera a nosotros los mortales? 💔 pic.twitter.com/mz1Euoqezn — NUMA POMPILIO SARMIENTO (@numa_sarmiento) July 12, 2020

4.

Si hasta a Will Smith le ponen los cuernos,que esperanza hay ya en el amor?

ENCIMA CON UN RAPERO AMIGO DE SU HIJO

AMIGO DE SU HIJO!!

R A P E R O!!!!! pic.twitter.com/Zra0i6wzwl — Tu Pae! En Patines (@xaavi_rz) July 12, 2020

5.

Yo si me encuentro con Will Smith pic.twitter.com/aX0hN7HZ9Z — darwinadas (@darwinadas) July 12, 2020

6.

Will smith cuando se entero que la esposa frotaba otra lampara! pic.twitter.com/hBX3zxEjM6 — Vera 🐺 (@VeeraPablo) July 12, 2020

7.

Engañan a Will Smith Todo el mundo: pic.twitter.com/55ja4ZXXD7 — Mony Ramone (@ramone_mony) July 12, 2020

8.

"Ésta parte de mi vida, ésta pequeña parte se llama: infidelidad". -Will Smith pic.twitter.com/z2C1M3PRuX — Mony Ramone (@ramone_mony) July 12, 2020

9.

Cuando ves a tu ex que te engaño poniendo estados de la infidelidad de Jaden a Will Smith pic.twitter.com/jGWTNRmOpN — Diego M. (@DiegoMartelo) July 12, 2020

10.

Esta es la segunda perra más

grande del mundo, la primera es Jada Pinkett, por haber engañado a Will Smith. #WillSmith pic.twitter.com/HRHFQk5rdr — Gabriel Hernandez (@GabrielLH21) July 12, 2020

11.

2020:

* Posible tercera guerra mundial *

* Incendios en Australia *

* Coronavirus *

* Pandemia mundial *

* Desplome economías mundiales

* Muerte George Floyd *

* Desaparición de Naya Rivera *

* Le fueron infiel a Will Smith * Yo: pic.twitter.com/BXowAsCnsC — Alejandra Villarreal (@alexavm10) July 12, 2020

12.

#12Jul CON WILL SMITH SE CONFIRMA QUE SI A UNA MUJER TU LE PRESENTAS EL PRINCIPE AZUL TE VAN A DECIR QUE ESE NO ES EL TONO DE AZUL QUE A ELLA LE GUSTA.😆😆😆 pic.twitter.com/zfoJSNQ4Gw — YORK030 (@york030) July 12, 2020

13.

Cuando Will Smith le dice a su esposa "TODAVÍA PUEDO AMARTE, A PESAR DE TODO" pic.twitter.com/SGGQIItTMO — Ing. Chivil virtual (@antu____) July 12, 2020

14.

He visto caer soldados, pero jamás leyendas. Will Smith te amamos pic.twitter.com/j51D4zOerC — Nicky (@andreinaperezmo) July 12, 2020

15.

Comparte este Will Smith de la suerte recuerda que la cuarentena va para largo y los "enredos" están al día. pic.twitter.com/t1OIaYpo6Y — García (@Yoerafamoso) July 12, 2020

16.

Los que creen que lo de Will Smith es algo nuevo no saben nada de historia 😂🤣🤷‍♂️ pic.twitter.com/3lfXW3Uumc — 2020 2022 ☄ (@Alex10Godoy) July 12, 2020

17.

Si a Will Smith lo engañaron siendo especialista en seducción qué me espera a mi que tartamudeo hasta cuando mando un audio por WhatsApp. pic.twitter.com/6Qeu24FM8V — JotaC43 (@JotaC_43) July 12, 2020

18.

Asombrados porque engañaron a Will Smith. Pero nada se compara a lo que le hicieron a esta mujer. 💔😢 pic.twitter.com/DllI7WLjtD — Out of context Yo soy Betty, la fea. (@OutOfContextYSB) July 12, 2020

19.

* Le fueron infiel a Will Smith * ¡2020 ya bájale! pic.twitter.com/Q2g0sttcK2 — Tío Antipoeta 🇵🇪 (@LaAntipoetica) July 12, 2020

20.

21.

La cara de Will Smith es la única cara con la cual podremos describir este 2020 pic.twitter.com/z7MUEpOdK3 — ن JUAN FELIPE (@felipe_lazos) July 12, 2020

22.

Todos gritándole al mundo al enterarnos lo de Will Smith. pic.twitter.com/xvdb081RRd — Memes de Bolsillo (@BolsilloQuotes) July 12, 2020

23.