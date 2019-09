Aaron Carter revela que fue violado por su hermana mayor

Aaron Carter tuiteó que fue violado por su hermana mayor a medida que aumentan las preocupaciones por su salud mental.

Aaron Carter ha hecho una serie de acusaciones muy serias a través de su cuenta de Twitter.

La preocupación por el bienestar mental del cantante ha ido en aumento desde que su hermano Nick y su hermana gemela Angel presentaron una orden de restricción contra él.

Angel y Nick se preocuparon por Aaron y sus intenciones después de admitir que fantaseaba con matar bebés y a la esposa embarazada de Nick.

Estaban aún más asustados por la colección de armas de Aaron, de la que está muy orgulloso. El miércoles, la policía le quitó dos rifles.

Ahora Aaron ha desatado una serie de acusaciones contra una variedad de individuos.

I have spent the last 15 years of my life going to therapy for abuse & rape, I’ve been through many different treatments, I have finally found the right treatment. I have had my ups and downs, I continue to work on my mental health and i will soon not have to take anything.

