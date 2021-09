ABBA anuncia “Voyage” su primer disco en casi 40 años

ABBA, una de las agrupaciones más queridas de Suecia y que fue referente del pop nórdico, regresa con nueva música luego de casi 40 años desde su último disco.

El nuevo álbum tendrá como nombre «Voyage». La producción fue grabada en el estudio Riksmixningsverketen en Estocolmo y será lanzada el próximo 5 de noviembre.

La idea del disco nació durante la conceptualización de su concierto «ABBA Voyage», dijo la agrupación sueca.

A pocos minutos del anuncio, la etiqueta #ABBAVoyage era tendencia número uno a nivel global en Twitter.

Los detalles de «Voyage», lo nuevo de ABBA

«A decir verdad, la principal inspiración para volver a grabar proviene de nuestra implicación en la creación del concierto más extraño y espectacular que puedas soñar. Vamos a poder sentarnos en una audiencia y ver a nuestro yo digital interpretar nuestras canciones en un escenario en un estadio personalizado en Londres la próxima primavera. ¡Extraño y maravilloso!», indica el comunicado de la banda.

El nombre de la producción responde a las «aguas poco exploradas» en las que la agrupación navegará con el lanzamiento, dijo Benny Anderson.

Por su parte, Anni-Frid Lyngstad indicó que la producción inició en 2018. Agnetha Fältskog agregó que cuando se reencontraron en el estudio no sabía qué esperar.

Para Björn Kristian Ulvaeus, este proyecto les revitalizó.

El disco contará con diez nuevos temas, entre ellos «I Still Have Faith In You» y «Don’t Shut Me Down».

Un estadio construido solo para ABBA

Junto con el anuncio del disco, la banda dio a conocer el «ABBA Voyage» a lo que llaman un revolucionario concierto en el que los integrantes contarán con sus propios avatares.

«Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid interpretarán digitalmente con el apoyo de una banda en vivo de 10 integrantes en un estadio construido en Londres especialmente para esta ocasión a partir del 27 de mayo de 2022», indica un comunicado compartido por Universal Music, disquera de la agrupación sueca.

«Las versiones digitales de ABBA se han creado después de meses de capturar movimientos e interpretaciones con los cuatro miembros de la banda y un enorme equipo de 850 personas de Industrial Light & Magic, la compañía fundada por George Lucas, haciendo de esta la primera incursión de la compañía en la música», dice el comunicado.

El ABBA Arena es un estadio construido en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres y tendrá una capacidad para 3.000 personas.

Los interesados en asistir al espectáculo podrán reservar sus entradas en la página ABBAVoyage.com.

*Con información de CNN