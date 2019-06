Abogado de la denunciante pide a Neymar que deje actuar a la policía

El abogado de la modelo Najila Trindade, quien acusó al futbolista brasileño Neymar de violación y agresión, defendió a su cliente en una entrevista con CNN, calificándola de una víctima “que, hasta que se demuestre lo contrario, ha sido violada”.

“Najila es una víctima. [¿No hay] nada más importante en Brasil que Neymar?”, dijo el abogado Danilo García de Andrade a CNN, y agregó que “si Neymar es inocente, que deje que la policía lo resuelva, pero de una manera justa, humana y legal”.

Neymar niega las acusaciones de que violó y agredió violentamente a la joven en una habitación de hotel en París el 15 de mayo.

Este viernes, Trindade se desmayó y se golpeó la cabeza mientras la policía le interrogaba en relación con el presunto incidente, según García.

Hostilidad contra su cliente

Acusó a los miembros de la prensa y al público de hostilidad cuando llevó a Trindade a un auto policial después del interrogatorio.

El abogado también negó las acusaciones de que estaba teniendo un romance con Trindade. “Mi participación con mi cliente es solo en la esfera criminal para defenderla”, dijo García, y agregó que su cliente fue llevada al hospital, donde recibió atención médica y fue dada de alta después de una hora.

“Esta chica necesita ayuda. Ya sea que haya ocurrido o no la violación, y creo en su versión, no me quita la pregunta de que ella necesita ayuda. Es una falta de humanidad lo que vi hoy”.

CNN buscó el comentario de los abogados de Neymar. “El procedimiento de investigación policial se mantiene confidencial y no es posible comentar sobre el respeto de su contenido”, dijo la portavoz de Neymar, Day Crespo.

Lee más: Esto dice la mujer que acusa a Neymar de violación

Comentarios

comentarios