Abogado de Trump admite que él pagó US$130 mil a actriz porno

El abogado personal del presidente estadounidense Donald Trump admitió haber pagado US$130 mil dólares de su bolsillo a una actriz porno que afirmó haber tenido una relación sexual con el magnate inmobiliario en el 2006.

En una declaración publicada en el New York Times, el abogado Michael Cohen insistió en que Trump no le había rembolsado la suma pagada a la actriz, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, de 38 años, más conocida como Stormy Daniels en la industria pornográfica. El pago fue hecho legalmente, añadió el abogado.

Ni la Organización Trump ni la campaña de Trump participaron en la transacción con Clifford ni nadie me rembolsó ese pago, ya sea directa o indirectamente (…) no fue una contribución a la campaña o un gasto de campaña por parte de nadie”, aseguró el abogado en su declaración.

Cohen no precisó las razones de ese desembolso ni si el presidente estadounidense, quien ha sido señalado en múltiples ocasiones por su conducta inapropiada con las mujeres, estaba en ese momento al tanto del pago.

Las declaraciones del abogado podrían reactivar las especulaciones sobre una posible crisis matrimonial entre Trump y Melania, que en enero canceló un viaje a Davos, Suiza, a última hora. El mandatario se presentó allí solo, luego de las primeras revelaciones sobre su relación con la actriz porno.

“Transacción privada”

El presidente estadounidense era un simple ciudadano en 2006 cuando supuestamente tuvo lugar su encuentro sexual con Clifford. Trump ya estaba casado en esa época con Melania, una exmodelo eslovena, quien había dado a luz a su hijo Baron cuatro meses antes.

El pago a Clifford había sido revelado el 12 de enero pasado por Wall Street Journal y según medios estadounidenses se habría hecho un mes antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, para acallar la supuesta relación.

Aunque Cohen la considera una “transacción privada”, la ONG Common Cause presentó una demanda federal en enero de este año, argumentando que el pago pudo haber violado las normas del financiamiento electoral. Common Cause denunció en un documento tener razones para creer que el dinero debe ser considerado un gasto de campaña, “porque fue pagado con el objetivo de influenciar en las elecciones presidenciales de 2016”.

Avergonzada

Trump, a través de sus abogados y la Casa Blanca, como Stormy Daniels, han negado cualquier relación.

“Se trata de viejas informaciones recicladas, que han sido publicadas y desmentidas con vehemencia antes de la elección” presidencial de noviembre de 2016, aseguró un responsable de la Casa Blanca.

No obstante, Stormy Daniels dio su versión de la historia en una entrevista a la revista In Touch en 2011, que recién fue publicada en enero pasado. Según el Wall Street Journal, ella admitió haber tenido en privado contactos sexuales con DonaldTrump en julio de 2006, en el marco de un elegante torneo de golf disputado cerca de lago Tahoe, una zona turística ubicada entre California y Nevada.

Entrevistada a finales de enero en el programa de Jimmy Kimmel en la cadena ABC, Stormy Daniels, quien estaría obligada a guardar silencio por un acuerdo de confidencialidad, no reveló nada en especial. Se limitó a reír, en apariencia aborchornada, y desvió constantemente las preguntas de su interlocutor. Durante la campaña presidencial y desde que ocupa la Casa Blanca, Trump ha sido señalado por varias mujeres de acoso o manoseos inapropiados en el pasado, lo cual ha sido negado por el gobernante con vehemencia.

