Abogados de José Luis Benito con Covid-19 se ausentan de audiencia de recusación

El proceso de recusación contra la juez de mayor riesgo C Silvia de León promovido por el ex ministro de comunicaciones José Luis Benito, deberá seguir esperando ya que los abogados de este padecen COVID-19 y no asistieron a la audiencia.

Para este jueves se tenía previsto que se llevará acabo la audiencia en la que los abogados del ex ministro de comunicaciones José Luis Benito, solicitarían a la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo que separaran a la juez de mayor riesgo C, Silvia de León, del caso Libramiento de Chimaltenango al considerar que esta habría externado opinión.

Sin embargo la audiencia no pudo realizarse, pues los defensores de Benito no se presentaron pues según una excusa presentada a la Sala, indicaba que se habían dado positivo a Covid-19 por lo que ha tenido que reprogramarse la audiencia.

Mientras tanto, Benito también explicó su situación en el caso de los 122 millones de quetzales encontrados en Antigua Guatemala de los cuales se desligó.

De momento se espera que Benito se presente dos veces este mes a continuar con sus procesos, el 13 de septiembre para evacuar la audiencia de recusación contra la Juez de León y este viernes para enfrentar audiencia de etapa intermedia en el caso de los 122 millones de quetzales.