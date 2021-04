Abogados de Mynor Moto presentan amparos para dejar sin efecto orden de captura

La defensa de Mynor Moto ha presentado dos amparos con los que busca dejar sin efecto la orden de captura en su contra para así tomar posesión del cargo de juez este miércoles.

Luego que el Consejo de la Carrera Judicial notificará a Mynor Moto de que debe retornar a sus labores de juez este miércoles.

Los abogados defensores del ex juzgador ha presentado dos amparos con los cuales pretenden se deje sin efecto la orden de captura girada en su contra por el Juzgado de Mayor Riesgo D para así tomar posesión del cargo sin algún tipo de impedimento.

Según se explicó por parte de los defensores, con la resolución entregada por el Consejo, se entiende que Moto aún conserva su inmunidad por pertenecer a la Carrera Judicial por lo que consideran que la captura no debe proceder, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en donde indica que el ex juzgador no goza de dicho privilegio.

En ambas acciones presentadas se busca dejar sin efecto la captura a pesar de que el pasado lunes, se giró una nueva orden de aprehensión pero por el caso Libramiento de Chimaltenango.

De momento, los amparos fueron trasladados a manos de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo para que estos determinen si procede o no otorgar las peticiones.