Absuelven a ex diputado Julio Juárez en caso de muerte de periodista

El tribunal de mayor riesgo B, absolvió al ex diputado Julio Juárez luego de no encontrar pruebas en su contra que lo vinculen como autor intelectual de la muerte del periodista Danilo Sapón López, tras encontrar una serie de incongruencias en la acusación.

Tras realizar un análisis de los aportado durante el juicio, el Tribunal de Mayor Riesgo B, decidió absolver de todo cargo al ex diputado Julio Juárez, quien era acusado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Danilo Sapón López en un hecho ocurrido el 10 de marzo de 2015 en el parque central de Mazatenango, Suchitepéquez, al asegurar que existe una serie de incongruencias en la acusación.

Según señala el Tribunal, entre las incongruencias encontradas también se destaca que no se incluyó en el expediente la hora de la muerte de Sapón, se equivocó el número de calibre de las balas encontradas en el lugar, sin contar que la forma en como se obtuvo las declaraciones de los colaboradores eficaces del caso no fueron las correctas, por lo que no se puede verificar si estos dijeron la verdad.

Todo esto generó la duda sobre las pruebas aportadas y al no esclarecer ni acreditar la certeza de las mismas de declara la absolución de Juárez.

Por estas razones el tribunal también ordena que se amplié la investigación contra otras personas.

Tras escuchar la resolución del Tribunal, Juárez aseguró que todo fue un caso montado en su contra y que han sido las mismas pruebas de las fiscalía las que le han otorgado la libertad.

De momento aún se espera conocer la postura del Ministerio Público sobre si impugnara la decisión del tribunal o bien la sentencia emitida queda firme.