Aceptan a Thelma Aldana como querellante adhesivo en caso de supuesto plan de Mario Estrada para asesinarla

El juzgado de mayor riesgo C acepto la petición de la defensa de la ex fiscal general Thelma Aldana para ser querellante adhesivo en la investigación que se realiza en contra del ex candidato Mario Estrada señalado de supuestamente intentar asesinarla.

Como parte de las peticiones realizadas dentro del expediente de investigación que la fiscalía de delitos contra la vida realiza en contra del ex candidato presidencial Mario Estrada, quien se encuentra cumpliendo prisión en Estados Unidos condenado por delitos de narcotráfico, el Juzgado de Mayor Riesgo C decidió aceptar la petición de la defensa de la ex fiscal general Thelma Aldana para ser querellante dentro del proceso.

Según la denuncia que investiga el Ministerio Público, supuestamente Estrada estaba detrás de un supuesto plan para asesinar a la ex jefa del Ministerio Público así como al jefe de la fiscalía especial contra la impunidad Juan Francisco Sandoval y al ex fiscal contra delitos electorales Oscar Shaad.

Dentro de este mismo caso hace un mes, la juez Silvia de León aceptó a Sandoval como querellante dentro del mismo.

Hasta el momento, el proceso continúa bajo investigación sin que se tenga alguna petición de captura de alguna persona involucrada dentro del caso.